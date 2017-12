Juventus je u 19. kolu upisao i 15. pobjedu u Seriji A i ostao je na drugom mjestu sa samo bodom zaostatka za vodećim Napolijem.

Foto: Twitter

Juventus je rano došao do vodstva. Gonzalo Higuain je šutirao u šestoj minuti, a odbijenu loptu u mrežu poslao je Blaise Matuidi. Stara dama je do odlaska na odmor imala još dvije dobre prilike preko Higuaina, ali rezultat se nije mijenjao.



Torinski klub nije na vrijeme postigao drugi pogodak, te se Verona vratila u igru u 59. minuti. Veoma lijep pogodak postigao je Martin Caseres, bivši igrač Juventusa. U nastavku domaći su se probudili.



Ipak, to nije dugo trajalo. Stara dama je došla ponovo u prednost u 72. minuti kada je pogodio Dybala. Argentinac je postigao i drugi pogodak u 78. minuti za 1:3, a tim rezultatom je i završena utakmica.



Miralem Pjanić večeras nije nastupao zbog povrede, a u određenim momentima osjetio se njegov izostanak u igri Stare dame.







