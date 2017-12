Odigrano je još šest utakmica 19. kola italijanskog šampionata, a Roma je na Olimpicu samo remizirala protiv Sassuola 1:1.

Foto: Twitter

Bila je to obostrano otvorena utakmica, a vodeći gol vidjeli smo u 31. minuti kada je Lorenzo Pellegrini zatresao mrežu svog bivšeg tima nakon asistencije Edina Džeke.



Nakon lijepe akcije, Dijamant je ostavio povratnu loptu veznjaku, koji je odmjerenim udarcem doveo Vučicu u vodstvo 1:0. U nastavku još nekoliko dobrih šansi na obje strane, a gosti su do zasluženog poravnanja i jednog boda stigli u 78. minuti kada je Missiroli glavom pogodio za 1:1.



U finišu je i Florenzi zatresao mrežu na novu asistenciju Džeke, ali gol je poništen zbog navodnog ofsajda.



Edin Džeko je odigrao cijeli meč, dobio je žuti karton, a poništen mu je i jedan sjajan gol, jer se prethodno našao u ofsajd poziciji.



Bevenevnto je upisao historijsku pobjedu protiv Chieva golom Code u 64. minuti, dok u meču Torina i Genoe nije bilo golova. Za goste je svih 90 minuta odigrao Ervin Zukanović.



Udinese je kao gost sa 1:2 pobijedio Bolognu, a Riad Bajić je i ovaj meč odgledao sa klupe za rezerve. Sampdorija je protiv SPAL-a došla do pobjede 2:0, golovima u posljednjim trenucima, a Cagliari je kao gost iznenadio Atalantu sa 1:2.





(SCsport)