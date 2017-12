Nemanja Matić, zadnji vezni igrač u fudbalskom timu Manchester Uniteda istakao je kako poštuje sve odluke trenera Jose Mourinha, te da bi ga poslušao i da mu kaže da stane na gol.

Nemanja Matić / 24sata.info

“Najviše volim igrati u veznom redu. Međutim, ako ću ekipi pomoći na drugoj poziciji, trener to zatraži od mene, zašto da ne, igrat ću. Uradit ću to makar morao i da branim. Ipak, nadam se da se to neće desiti. Najvažnije je da igram, nije mi bitno na kojoj poziciji”, rekao je Matić za oficijelnu internet stranicu Fudbalskog kluba Mancheter United, prenosi Anadolu Agency (AA).







(AA)