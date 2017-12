Fudbaleri Arsenala slavili su vrlo važnu pobjedu na gostovanju Crystal Palaceu rezultatom 3:2 u posljednjoj utakmici 20. kola engleske Premier lige.

Foto: Agencije

Gosti sa Emiratesa su došli na Selhurst Park kako bi uhvatili priključak za rivalima u borbi za Ligu prvaka, nakon što su izravni rivali zabilježili pobjede tokom Boxing daya, a do pobjede su uspjeli doći bez mnogo problema.



Arsenal je zaigrao mnogo bolje od starta, a nakon 25 minuta imali su i razloga za slavlje. Nakon gužve u šesnaestercu Orlova Shkodran Mustafi se odlično snašao i pogodio za vodstvo Topnika.



Ipak, drugi dio otvara golom Andros Townsend. Nevjerovatno je kako je loše djelovala odbrana Arsenala, pošto je pet gostujućih defanzivaca stajalo u blizini Townsenda, ali ga niko nije spriječio da dođe do lopte i postigne pogodak.



No, gosti stvari rješavaju za četiri minute. Fantastični Alexis Sanchez ponovo dokazuje koliko je važan za tim i postiže dva gola u intervalu od 62. do 66. minute čime su Topnici došli na korak do trijumfa.



Stvari je zakomplikovao James Tomkins golom u 89. minuti, ali su gosti ostvarili pobjedu i došli do poravnanja sa Tottenhamom na tabeli. Oba tima iz Sjevernog Londona imaju po 37 bodova.





(SCsport)