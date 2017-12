Danas su obavljeni razgovori sa drugim kandidatom za selektora BiH, Robertom Prosinečkim. Sastanak je trajao skoro 60 minuta. Sve je proteklo u ugodnom raspoloženju.

Robert Prosinečki / 24sata.info

Robert Prosinečki je ponovio svoje uvjete. Mi smo svoj posao obavili, a sada je sve na Izvršnom odboru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.



To je za “Avaz” kazao Sead Kajtaz, član Komisije za imenovanje selektora, koji je danas u Bosanskoj Gradišci obavio razgovor sa posljednjim kandidatom za selektora “Zmajeva”, Robertom Prosinečkim.



Bivši as Veleža kaže da je razgovor sa nekadašnjim asom Real Madrida i Barcelone bio zanimljiv, ali se nije mnogo razlikovao od jučerašnjeg sa Amarom Osimom.



On je potvrdio da sastanku nije prisustvovao Mile Kovačević, član izvršnog odbora NSBiH, već su pored njega i Zvjezdana Misimovića, još bili prisutni potpredsjednici NSBiH Ivan Beus i Milorad Sofranić, kao i generalni sekretar Jasmin Baković.



– Bosna i Hercegovina bi 4. januara trebala dobiti selektora. Hoće li to biti Prosinečki ili Osim, to je sada na Izvršnom odboru. Od 15 ruku u prvom krugu je potrebno da 12 članova Izvršnog odbora da glas za jednog od kandidata – kaže Kajtaz.



U slučaju da jedan od njih dvojice u prvom krugu ne dobije 12 glasova, onda je u drugom krugu potrebno osam ruku.



– Nadam se da ćemo selektora dobiti već u prvom krugu, ali ne bih ništa prejudicirao – dodao je Kajtaz za Avaz.



Vrijedi istaći da se on složio s finansijskim uvjetima, ali i postavio svoj uslov, u vezi izbora članova stručnog štaba.



(24sata.info)