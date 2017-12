Ekipa Lazija prošla je u polufinale Coppa Italije pobjedom nad Fiorentinom rezultatom 1:0, a gol odluke postigao je reprezentativac Bosne i Hercegovine, Senad Lulić.

Senad Lulić / 24sata.info

Simone Inzaghi je na teren izveo odličan sastav, a to se isplatilo već u šestoj minuti. Sergej Milinković-Savić je dodao loptu do Senada Lulića na stranu, a bh. fudbaler se sjajno ‘lažnjakom’ oslobodio čuvara i lijepo pogodio nebranjeni dio mreže.



Nakon toga Lazio je nastavio sa ofanzivom i pravo je čudo kako se Fiorentina izvukla sa samo jednim golom deficita na poluvremenu. Još jednu odličnu priliku imao je Lulić, ali mu je golman Dragowski odbranio udarac.



U drugom dijelu Fiorentina dosta bolja. Viola se konsolidovala i napravila nekoliko ozbiljnih prilika, no do gola nije mogla. To je ostavljalo prostor za kontre, pa je sredinom drugog dijela Lulić ponovo imao izvrsnu priliku, ali je ponovo Dragowski bio siguran. Do kraja nije bilo promjene rezultata.





(SCsport)