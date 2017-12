Harry Kane, napadač Tottenham Hotspura u današnjoj utakmici 20. kola Premier lige Engleske protiv Southamtona postigao je tri gola i tako prestigao Lionela Messija (Barcelona) na listi najboljih strijelaca Evrope u 2017. godini.

Harry Kane / 24sata.info

Messi je pogotkom protiv Real Madrida u posljednjoj utakmici Barcelone 2017. godine stigao do brojke od 54 gola. Kane je sa današnja tri pogotka protiv Southamptona ukupno dao 56 golova.



Ujedno je oborio i rekord bivšeg engleskog reprezentativca Alana Shearera, koji je do ove godine bio najbolji strijelac Premier lige u jednoj kalendarskoj godini sa 36 golova u dresu Blackburn Roversa 1995. godine. Kane je prošlog vikenda izjednačio taj rekord, a danas je došao do čak 39 golova u 2017. godini, čime je postavio novi.



Tottenham je slavio protiv Southamptona, rezultatom 5:2, te popeo se na četvrto mjesto Premier lige sa 37 bodova, čak 18 manje od lidera Manchester Cityja, koji ima i susret manje.





(AA)