Juventus je savladao Romu sa 1:0 golom Mehdija Benatije u 18. kolu italijanske Serie A. Mario Mandžukić je imao veliku šansu u osmoj minuti kada je šutirao pored desne stative.

Foto: Agencije

Miralem Pjanić je izveo korner u 18. minuti nakon kojeg je golman Rome sjajno odbranio Giorgiju Chielliniju, a onda je Mehdi Benatija pogodio prečku, zatim odbijenu loptu poslao u mrežu.



Stephan El Shaarawy je pokušao u 27. minuti, a Wojciech Szczesny je bio siguran. Do kraja prvih 45 minuta nije bilo većih uzbuđenja. Nakon desetak minuta igre u drugom poluvremenu dobru šansu imao je Gonzalo Higuain, međutim šutirao je malo iznad prečke.



Argentinac je promašio zicer u 68. minuti. Roma je bila blizu izjednačenja u 71. minuti kada je Edin Džeko šutirao glavom malo preko gola. Blaise Matuidi je pokušao u 78. minuti, a onda je u 80. Roma imala ogromnu priliku. Alessandro Florenzi je pogodio prečku.



Cengiz Under je mogao izjendačiti u 88. minuti, ali je odbranio poljski golman. Zatim je u drugoj minuti sudijske nadoknade Pjanić bio blizu spektakularnog gola, ali je pogodio prečku. Patrik Shick je sam izašao na golmana Juventusa odmah nakon toga, no nije uspio pogoditi.





(SCsport)