Milan je doživio još jedan šok, a ovaj put Rossoneri su poraženi na San Siru od Atalante sa 0:2. Dugo nije bilo velikih prilika, a onda je u 32. minuti šutirao Mattia Caldara, da bi odbijenu loptu u mrežu poslao Bryan Cristante. Do kraja prvog poluvremena ništa značajno se nije dešavalo.

Foto: Agencije

Milan je dobru šansu imao u 55. minuti kada je šutirao Nikola Kalinić, međutim Rossoneri su samo dobili korner. Pokušao je i Fabio Borini u 67. minuti, ali lopta je otišla pored lijeve stative.



Atalanta je do drugog gola došla u 71. minuti kada je pogodak postigao Josip Iličić, a asistent je bio Leonardo Spinazzola. Pokušavao je Milan u nastavku, no nije uspio doći do gola.



Ovo je drugi vezani poraz za Milan, koji sa klupe predvodi Gennaro Gattuso, a ranije su poraženo od Verone na gostovanju sa ubjedljivih 3:0.



(SCsport)