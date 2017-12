Roma je ispala u osmini finala Kupa Italije nakon poraza od Torina na svom terenu (1:2).

Arhiv / 24sata.info

Prvu ozbiljniju priliku na utakmici imao je Torino, kada je u 23. minuti pokušao Lorenzo De Silvestri. Roma je mogla do prednosti u 31. minuti, ali je udarac Stephana El Shaarawyja zaustavila prečka.



Dobru šansu za Rimljane imao je i Cengiz Under u 36. minuti. Andrea Belotti je šutirao u 39. minuti, a odbijenu loptu u gol je poslao De Silvestri za 0:1. Do kraja prvog dijela utakmice rezultat se nije mijenjao.



Roma je napadala u drugom poluvremenu. Velike prilike imali su Under i Shick, a u 73. minuti uslijedio je novi šok za domaće kada je lijep pogodak postigao Simone Eder za 0:2. Eusebio Di Francesco je u 75. minuti uveo s klupe Džeku.



Samo minutu poslije dosuđen je penal za domaće, koji je izborio Shick, a loptu je uzeo bh. napadač, međutim odbranio mu je Vanja Milinković-Savić. Roma je smanjila u 86. minuti preko Shicka na 1:2, a u 90. Džeko je imao šansu, no ostalo je do kraja bez promjene.

(24sata.info / SCsport)