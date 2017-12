Brazilski fudbaler Paulinho javno je pozvao zemljaka Philippea Coutinha da pređe iz Liverpoola u Barcelonu, i to u trenutku kada se prema medijskim navodima klub s Camp Noua priprema da ponovo pokuša dovesti zvijezdu tima s "Anfielda".

Foto: 24sata.info

Ljetos je Coutinho bio nadomak Barcelone. Podnio je čak i zahtjev za raskid ugovora, ali rukovodstvo Liverpoola nije željelo da ga proda. Sjajni Brazilac se nakon toga vratio fudbalu i nastavio da impresionira u timu pod vodstvom trenera Jurgena Kloppa.



"Već sam nekoliko puta govorio o Coutinhu. Svi očekuju od velikih igrača da dođu u Barcelonu, imamo izuzetno jaku grupu kvalitetnih igrača, i bez Coutinha ljudi ovdje rade odličan posao. O Coutihnu nije potrebno previše pričati, jer on je igrač koji prvi razliku kada igra za svoj klub i reprezentaciju Brazila. Mlad je, ali ima iskustvo igranja u Evropi“, rekao je Paulinho i dodao:



“Želim da dođe. Mislim da bi to bio odličan posao za Barcelonu. Za mene to bi predstavljalo veliku sreću, jer bi imali još jednog odličnog igrača i još jednog Brazilca u timu.“



Paulinho je ljetos stigao u Barcelonu, nakon što je u Evropi bio gotovo zaboravljen, jer je igrao za kineski Guangzhou Evergrande. Prethodno je od 2013. do 2015. godine nastupao za engleski Tottenham Hotspur.



Barcelona, koju od ove sezone s klupe vodio Ernesto Valverde, zauzima prvo mjesto na tabeli La Lige sa 42 boda, šest više od drugoplasiranog Atletico Madrida. U subotu Barcu čeka 175. El Clasico protiv Real Madrida, koji će se igrati u 17. kolu La Lige na "Santiago Bernabeu".





