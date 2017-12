Iako je drugačije najavljivano, postoji mogućnost da na sjednici Izvršnog odbora NSBIH, zakazanoj za 22. decembar, ne bude izabran novi selektor nogometne reprezentacije BiH.

Mile Kovačević / 24sata.nifo

“Zaista ne znam hoće li biti izabran selektor, jer ne znam ni ko su kandidati. Ja, kao član Izvršnog odbora, samo zvanične informacije pratim i tek na sjednici u petak ćemo zvanično saznati ko su kandidati. Mogu samo da kažem da se nadam da ćemo odabrati najboljeg među njima”, izjavio je za Mondo Mile Kovačević, predsjednik Fudbalskog saveza RS i član Izvršnog odbora NSBiH.



Prema njegovim riječima, zvanično nije dobio prijedloge Komisije za imenovanje selektora, pa sve što bi rekao na tu temu bi bila špekulacija koju je saznao iz medija.



“Ja ne pripremam sjednicu niti znam prijedloge komisije, niti treba to da znam prema svojoj statutarnoj poziciji. Naravno, pratio sam informacije u sredstvima javnog informisanja, ali ne želim da ih komentarišem. Navodno se razgovaralo sa raznim stručnjacima”.



Između redova, BiH će jako teško dobiti selektora u petak, ali prema Kovačevićevom mišljenju, to ne bi trebalo da utiče na odlazak Zmajeva u SAD, gdje su zakazani dvoboji s domaćom reprezentacijom i Meksikom.



“Ne vjerujem da to može da propadne. Vodiće tim neko od selektora iz mlađih selekcija, posebno jer je utakmica van FIFA i UEFA termina, pa će ‘gro’ tima činiti igrači iz domaćeg prvenstva. Po meni, put u SAD nije pod upitnikom bez obzira da li ćemo 22. decembra odabrati selektora”, naglasio je Kovačević.



(SCsport)