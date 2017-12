Francuski fudbalski stručnjak Zinedine Zidane za dvije godine na klupi španskog Real Madrida osvojio je osam titula i postao drugi najuspješniji trener u 115-godišnjoj historiji kraljevskog kluba, javlja Anadolu Agency (AA).

Zinedine Zidane / 24sata.info

Svojevremeno i najbolji fudbaler svijeta je kao igrač od 2001. do 2006. godine s Real Madridom osvojio šest trofeja, a kao trener je za dvije godine u vitrine tima sa "Santiago Bernabeua" donio osam titula.



Real je sa Zidaneom na klupi od januara prošle godine osvojio po dvije titule Lige prvaka, Superkupa Evrope i Svjetskog klupskog prvaka te po jednu titulu u španskoj La ligi i nacionalnom Super kupu.



Ono što navijače Real Madrida posebno raduje je to što je eri Zidaneovih uspjeha najljući rival Barcelona osvojio dvostruko manje, odnosno četiri trofeja. Katalonski div u protekle dvije godine domogao se dva trofeja Kupa kralja i po jedne titule španske La lige i Super kupa Španije.



S osam titula Zidane je pretekao slavnog španskog stručnjaka Vicentea Del Bosquea koji je na klupi Reala osvojio sedam trofeja i izjednačio se s Luisom Molownyjem koji je svojevremeno također osvojio osam titula.



Bolji od Zidanea u historiji Real Madrida je samo legendarni Miguel Munoz koji je od 1960. do 1974. godine na klupi kraljevskog tima osvojio ukupno 14 titula.



Francuski stručnjak Zidane Real Madrid je s klupe vodio na ukupno 115 utakmica, a statistički gledano svaki 14. meč osvajao je po neki trofej. Zabilježio je ukupno 84 pobjede, 21 remi i deset poraza. Zanimljivo je i da Real sa Zidaneom na klupi nije poražen ni u jednom finalnom meču u svim takmičenjima.



Real trenutno s utakmicom manje zaostaje 11 bodova za liderom na tabeli La Lige Barcelonom, a Zidane želi dojam popraviti predstojećeg vikenda kada je na rasporedu vječiti derbi El Clasico. Zidane je kao trener predvodio kraljevski klub u ukupno pet mečeva protiv Barcelone i zabilježio tri pobjede i po jedan remi i poraz.



(AA)