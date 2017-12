David Moyes, koji je nedavno imenovan za menadžera West Ham Uniteda, kazao je da smatra da je sposoban da vodi bilo koji tim na svijetu i sas to želi dokazati na klupi “čekićara“, prenosi Anadolu Agency (AA).

Nakon što je škotski trener stigao u West Ham ekipi je krenulo mnogo bolje. West Ham je pobjegao iz zone ispadanja i nalazi se u odličnoj seriji rezultata. U posljednja tri susreta savladali su Chelsea i Stoke City, te odigrali neriješeno sa Arsenalom.



“Mislim da sam sposoban da obavljam posao u bilo kojem klubu na svijetu, tako da sam siguran da to mogu uspješno raditi u West Hamu. Morao sam doći ovamo i pokazati da to mogu. Morate pokazati šta ste u stanju uraditi, jer vaša reputacija ne znači ništa. Potrebno je doći ovamo, pokazati da možete podići tim i da ste sposobni da uspješno vodite tim“, kazao je Moyes za britanske medije.



West Ham će se večeras u četvrtfinalu Liga kupa ponovo sastati sa gradskim rivalom Arsenalom. Susret na stadionu “Emirates“ igraće se sa početkom u 20,45 sati.



Moyes je trenersku karijeru počeo u Prestonu iz kojeg je 2002. godine prešao na klupu Evertona. Tim s “Goodison Parka“ vodio je 11 godina, a čak devet puta je završio među osam najboljih timova Engleske. Tri puta je proglašen najboljim menadžerom Premier lige Engleske. Everton je napustio kada je 2013. stigla ponuda da naslijedi veliko sir Alexa Fergusona na klupi Manchester Uniteda. Na "Old Traffordu" se nije dugo zadržao, svega deset mjeseci, nakon čega je dobio otkaz. Poslije toga je vodio još španski Real Sociedad i Sunderland, da bi 7. novembra na klupi West Hama zamijenio hrvatskog trenera Slavena Bilića.





