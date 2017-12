U susretu 17. kola italijanske Serie A, Roma je na Olimpicu slavila protiv Cagliarija 1:0.

Prvo poluvrijeme donijelo je blijedu igru Rimljana, a tek je udarac Nainggolana u finišu bio prijetnja za tim sa Sradnije, međutim Cragno je bio na mjestu, te se na odmor otišlo bez golova.



Roma je u nastavak ušla nešto angažovanije, a u 51. minuti promašila je i penal. Jedanaesterac je dosuđen zbog prekršaja nad Edinom Džekom i to nakon pregleda VAR-a.



Sudija Damato je prvobitno pokazao žuti karton našem fudbaleru zbog simuliranja, ali nakon što je konsultovao video tehnoglogiju, promijenio je odluku i dosudio je najstrožiju kaznu.



Ipak, golman Cragno je pročitao namjeru Perottija i zaustavio je njegov udarac.



Do kraja smo gledali jalove napade Vučice, koja je uzaludno pokušavala doći do gola. Gosti su se dobro i organizovano branili, a imali su i veliku šansu preko Fariasa u 77. minuti koju nisu iskoristili i kada se činilo da će ostati 0:0, u 94. minuti nakon prekida lopta se sretno odbila do Fazia i završila u mreži, za veliku pobjedu Rome.







(SCsport)