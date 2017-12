U finalu Svjetskog klupskog prvenstva igranom u Abu Dhabiju, Real Madrid je sa 1:0 pobijedio Gremio i odbranio je naslov svjetskog prvaka.

Bila je to jednostrana utakmica u kojoj su Kraljevi dominirali tokom cijelog susreta, a ponovo je junak bio Cristiano Ronaldo. Portugalac je u 53. minuti sjajnim udarcem iz slobodnog udarca donio trijumf Realu, koji je bez većih problema sačuvao vodstvo.



Najboljem fudbaleru svijeta to je bio sedmi gol na utakmicama Svjetskog klupskog prvenstva, čime je izjednačio rekord čuvenog Pelea.



Modrić je do kraja meča pogodio stativu, Ronaldu je zbog navodnog ofsajda poništen još jedan gol, ali se do kraja rezultat nije mijenjao i Real je zasluženo osvojio šestu svjetsku titlulu.







