Ekipa Bayerna upisala je novu pobjedu u meču 17. kola Bundeslige protiv Stuttgarta minimalnim rezultatom 1:0, a u terminu od 15:30 sati na pet susreta viđeno je 16 pogodaka.

Foto: Twitter

Bayern je do pobjede stigao zahvaljujući pogotku koji je postigao Thomas Muller u 79. minuti, a domaća ekipa je u 94. minuti imala veliku priliku da stigne do jednog boda, ali je Akolo promašio kazneni udarac.



Ekipa Kölna upisala je domaću pobjedu protiv Wolfsburga, a Jarčevi su do veoma važna tri boda stigli zahvaljujući Clemensu koji je u 67. minuti iskoristio asistenciju Jojića i pogodio za minimalnu pobjedu.



Sjajan meč odigrale su ekipe Frankfurta i Schalkea, a već u prvoj minuti domaći su preko Jovića stigli u vodstvo od 1:0. Sredinom drugog poluvremena ekipa Nike Kovača stigla je do drugog pogkotka, a strijelac je bio Haller u 66. minuti.



Gosti su u 82. minuti smanjili prednost preko Embola, a kada su svi očekivali kraj, Schalke je još jednom u posljednjim trenucima stigao do pogotka i osvajanja jednog boda. Pogodak je i ovaj put postigao Naldo, baš kao i protiv Borussije Dortmund u meču u kojem su nakon 4:0 stigli do 4:4.



Werder je na svom terenu u posljednjim trenucima ostao bez veoma važne pobjede. Tim iz Bremena u 17. minuti imao je dva pogotka prednosti zahvaljujući pogocima koje su postigli Bargfrede i Belfodil.



Gosti su preko Quaisona u 70. minuti smanjili prednost, da bi u 94. minuti Frei donio jedan bod ekipi Mainza. Izet Hajrović u igru je ušao u 76. minuti.



Sjajan meč odigrale su ekipe Augsburga i Freiburga, a meč je na kraju završen rezultatom 3:3. Gosti su imali prednost od 3:1 sve do sudijske nadoknade, a onda je Finnbogason u 91. i 93. minuti domaćoj ekipi donio jedan bod.







(Klix.ba)