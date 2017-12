I to se dogodilo! Inter je poražen u Serie A, a skalp lideru je uzeo Udinese našeg Riada Bajića i to rezultatom 3:1 na Meazzi.

Foto: Twitter

Kevin Lasagna je golom otvorio ovaj duel. Na asistenciju Silvana Widmera je pogodio za vodstvo Zebri sa sjevera Italije. Ipak, radost Crno-bijelih nije dugo trajala, pošto je, ko drugi već, Mauro Icardi pogodio u 16. minuti.



Do kraja poluvremena Inter je bio nešto agilniji, ali promjene rezultata nije bilo. U drugom dijelu dva gola gostiju. Prvo je nakon tačno sat vremena igre Rodrigo de Paul iskoristio jedanaesterac i doveo goste u vodstvo, da bi lijep gol u 77. minuti postigao Antonin Barak i tako zapečaetio sudbinu Neroazzurra.



Ovo je za Inter prvi poraz u sezoni i nakon ovog meča ostao je na prvom mjestu, no pratioci pred sobom imaju svoje susrete, dok je za Udinese ovo treća pobjeda u nizu kojom dolaze do sredine tabele i 21. osvojenog boda.



Reprezentativac Bosne i Hercegovine, Riad Bajić, ovaj meč otpratio je sa klupe.







(SCsport)