I Fatih Terim i Sven Goran Erikson, svjetski trenerski velikani, zainteresovani su za posao selektora fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, istakao je Elvedin Begić, predsjednik Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH (N/FS BiH).

”Nama u N/FS BiH to itekako laska. U narednim danima Komisija za prijedlog imenovanje selektora konkretno će pričati, odnosno poslati ponude obojici, pa ćemo vidjeti šta će biti. Nismo sigurni da možemo zadovoljiti njihove finansijske apetite, ali opet kažem, vidjet ćemo šta će oni reći. Možda i napravimo dogovor sa nekim od njih dvojice”, rekao je Begić na današnjem druženju sa novinarima.



On je rekao da će sjednica Izvršnog odbora N/FS BiH, na kojoj će bti razgovarano o kandidatima, biti održana 22. decembra.



”Sjednica Izvršnog odbora N/FS BiH na kojoj ćemo razgovarati o kandidatima za selektora bit će održana 22. decembra. Hoćemo li tada odabrati selektora? Ne moramo, ali i možda hoćemo. Nigdje ne žurimo. Žrijeb za UEFA Ligu nacija je krajem januara, pa možda odluku o selektoru prolongiramo i dok vidimo ko su nam protivnici. Formiranjem Komisije za prijedlog imenovanja selektora, niko se od nas u IO N/FS BiH nije želio kriti. Ivica Osim, Duško Bajević, Sead Kajtaz i Zvjezdan Misimović, koji je doskora i bio igrač u svlačionici, kompetentni su da pregovaraju sa kandidatima i predlože nam dvije ili tri najbolje opcije, pa ćemo onda, logično, na Izvršnom odboru i donijeti odluku ko će biti selektor”.



Begić kaže i da prijateljske utakmice u januaru, koje će u Sjedinjenim Američkim Državama nacionalni tim BiH igrati sa domaćom selekcijom i Meksikom, ne uslovljavaju izbor selektora na sjednici 22. decembra.



”U Ameriku će ići kombinovani tim, jer inostrani klubovi neće biti dužni pustiti igrače zato što nije FIFA-in termin za odigravanje prijateljskih utakmica. Shodno tome, vjerovatno će šansu dobiti mlađi i mnogi igrači iz Premijer lige BiH. To će biti svojevrstan test i filter za 'A' tim i možda je i najprirodnije da ekipu u SAD vodi Vinko Marinović, selektor mlade reprezentacije BiH, ili neki od trenera iz naših drugih selekcija, olimpijske, omladinskih... I o tome ćemo pričati na sastanku 22. decembra i donijeti odluku”, kazao je Begić.



Ipak, i pored dva zvučna svjetska trenerska imena, kao trenutno najozbiljniji kandidati za selektora ”A” državnog tima i dalje se spominju Robert Prosinečki, doskorašnji selektor Azerbejdžana, i Amar Osim, nekadašnji trofejni trener FK Željezničar iz Sarajeva. Obojica su, kako ističu u Savezu, prihvatila finansijske uslove za eventualno potpisivanje ugovora i jasno su istakli prilikom pregovora sa članovima Komisije da žele preuzeti funkciju na kojoj je do 10. oktobra ove godine bio Mehmed Baždarević.



Novom selektoru N/FS BiH jasno će biti postavljen cilj, plasman na EURO 2020. kroz Ligu nacija, koja starta u septembru naredne godine, ili kvalifikacije čije će prvo kolo biti u martu 2019.



Novi selektor, po svemu sudeći, dobiće ugovor sa dvogodišnjim mandatom, sa mogućnošću produženja.

