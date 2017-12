Ekipa Chelseaja slavila je važnu pobjedu protiv Huddersfielda u 17. kolu Premier lige rezultatom 3:1 na gostovanju, čime je potvrdila da je poraz od West Hama ostavljen po strani.

Foto: Agencije

Novajlija u Premier ligi nije uspio namučiti Chelsea kao što je učinio sa Manchester Unitedom koga su dobili, te Manchester Cityjem kome je trebao preokret. Na vrijeme su Plavci iz Londona postizali golove, pa je nakon prvih 45 minuta djelovalo da će gosti do pobjede.



U 23. minuti Tiemoue Bakayoko je pogodio nakon asistencije Williana, a onda je pomenuti Brazilac i sam postigao pogodak, dvije minute prije nego što se otišlo na odmor.



Na otvaranju drugog dijela lijep pogodak iz voleja pogađa Pedro čime je zapečaćena sudbina Terijera. Ipak, domaći su ublažili poraz u drugoj minuti nadoknade kada je pogodio Laurent Depoitre.



Nesvakidašnjiu preokret desio se u Londonu! Watford je imao vodstvo na Selhurstu od treće do 90. minute, ali je na kraju poražen od domaćeg Crystal Palacea. Na ulasku u 90. minut za poravnanje je pogodio Bakary Sako, a samo dvije minute kasnije pobjedu Orlovima donosi James McArthur.



Burnley je nastavio spektakularnu seriju i minimalnom pobjedom nad Stokeom rezultatom 1:0 došao je, vjerovali ili ne, do četvrte pozicije sa 29 bodova.



(SCsport)