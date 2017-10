U subotu će, u osmom kolu Premier lige, biti odigran veliki derbi engleskog fudbala između Liverpoola i Manchester Uniteda. Jose Mourinho, menadžer "crvenih đavola" istakao je da se ne plaši atmosfere na Anfieldu, te da je na tom stadionu lijepo igrati, prenosi Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

United ima sjajan start sezone i nakon sedam kola je na vrhu tabele, zajedno s gradskim rivalom Cityjem sa po 19 bodova. No, mnogi u Engleskoj smatraju da će Liverpool biti prvi ozbiljan ovosezonski ispit za Mourinhov tim.



"Za mene je ovo smiješno. Ljudi kada pričaju o 'paklenoj' atmosferi, to zvuči kao veliki problem za nas kada idemo na određeno mjesto gdje ćemo se suočiti sa sjajnom atmosferom. Iznenađen sam kada ljudi govore o atmosferi kao o nečemu lošem. Tamo je sjajna atmosfera i to je ono što želimo. Voljeli bismo da tako nešto imamo na svakoj utakmici. Nikada nisam vidio da se igrač žali na atmosferu, žalimo se ako je atmosfera monotona. Znamo da njihovi navijači kroz istoriju imaju veliki animozitet prema nama, ali ta odbojnost je ono što želimo", kazao je Mourinho te dodao:



"Veoma smo sretni što imamo još jednu priliku da igramo u tim prelijepim uslovima. Igranje na Anfieldu je lijepo."



Liverpool i Manchester United susret osmog kola igraće u subotu sa početkom u 13.30 sati. Do sada su veliki rivali odigrali 168 prvenstvenih derbija. "Crveni đavoli" su uspješniji sa 67 pobjeda, neriješeno je završilo 46 ogleda, a "redsi" su slavili 55 puta. United u derbi ulazi s druge pozicije i 19 bodova, dok je LIverpool sedmi sa sedam bodova manje.

(24SATA.INFO / AA)