Svjetsko prvenstvo u Rusiji igrat će se bez Čilea, aktualnog prvaka Južne Amerike. Čileanci nisu prošli južnoameričke kvalifikacije, a mnogi najvećeg krivca vide u Arturu Vidalu.

U Čileu smatraju da je zvijezda Bayerna morala pokazati puno više, a danas su tamošnji mediji izvukli i intervju Jorgea Sampaolija iz 2015. godine. Bivši izbornik Čilea predvidio je da će ta reprezentacija propustiti Svjetsko prvenstvo zbog lošeg odnosa igrača prema reprezentativnom dresu i sportu općenito...



"Vidal je alkoholičar i mora se liječiti. Potpuno je izvan kontrole. Jednom me je pitao može li popiti pivo u avionu, ali mu to nisam dozvolio. Kasnije sam ga vidio s flašom viskija koju je dobio od posade", rekao je Sampaoli dok je još vodio Čile. Tada je iz momčadi zbog pijanstva izbacio Vidala koji je ranije i pijan slupao skupocjeni Ferrari pa u suzama tražio oprost navijača, prenosi Index.hr.



Igrače je optužio da su na pripreme dovodili prostitutke.



"Edu Vargas također pije, ne pamtim kad sam ga vidio bez alkohola. Svaki put je dolazio sve gori na okupljanja, dok je Pinilla stalno pravio zabave po hotelskim sobama. Bile su tu prostitutke i mnogo alkohola. Jedino je izvan svega bio Alexis kojeg ništa nije zanimalo osim glazbe i njegovih slušalica na ušima."



Sampaoli je s Čileom 2015. godine postao prvak Južne Amerike, ali je na Copa Americu sljedeće godine planirao povesti potpuno drugu momčad kako bi se riješio "alkoholičara" i napravio smjenu generacija. Na kraju je on napustio reprezentaciju, a Čileanci predvođeni Vidalom i najboljim strijelcem natjecanja Vargasom obranili su naslov.



Bivši izbornik Čilea danas je izbornik Argentine s kojom se plasirao na Svjetsko prvenstvo pobjedom u Ekvadoru u posljednjem kolu kvalifikacija.





