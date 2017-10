Argentinski fudbalski reprezentativac i član engleskog Manchester Cityja Sergio Aguero se oporavio i vratio treninzima, nakon saobraćajne nesreće u Amsterdamu, javlja Anadolu Agency (AA).

Foto: 24sata.info

U saopćenju iz Manchestera Cityja navedeno je kako je 29-godišnji Aguero, koji je krajem septembra imao saobraćajnu nesreću u Amsterdamu, nakon oporavka ponovo istrčao na trening sa saigračima.



Aguero je boravio u Amsterdamu na koncertu kolumbijskog pjevača Malume, a nakon koncerta je uzeo taksi prema aerodromu, kada je došlo i do nesreće.



Mediji su tada objavili kako je Aguero slomio rebro te da bi van terena mogao biti više od dva mjeseca, no ispostavilo se da to nije tačno.



Aguero je u osam utakice Premier lige i Lige prvaka u ovoj sezoni postigao sedam golova. U posljednjih pet godina, koliko igra za Manchester City, postigao je 176 golova.

(24sata.info / AA)