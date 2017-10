Zlatko Dalić, privremeni selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske, potvrdio je da je Mario Mandžukić igrao povrijeđen u kvalifikacionoj utakmici za Svjetsko prvenstvo sa Ukrajinom.

Dodao je da bi u svom idealnom timu volio imati 11 igrača kakav je Mandžukić.



Napadač Juventusa povrijedio je zglob u utakmici sa Finskom, ali je svega tri dana kasnije zaigrao u Kijevu u ključnoj utakmici kvalifikacija za “kockaste“.



“Mandžukić uvijek želi igrati. Drugi igrači sa takvim problemom ne bi izašli na teren, ali on ima duh ratnika i veliki je profesionalac. Kada bih mogao da biram idealan tim u njemu bih želio 11 mandžukića“, kazao je Dalić za italijanske medije.



U klub se vratio sa povredom, ali prema informacijama iz torinskog kluba očekuje se da će Mandžukić u subotu zaigrati u derbiju Serije A protiv Lazija. To je danas potvrdio i Massimiliano Allegri, trener Juventusa.



"Ne, nemojte Mandžukiću reći da je povrijeđen, to će ga dotući. Ako to i uradite biće jako ljut. Vratio se i dobro je, mislim da ta povreda sa Hrvatskom nije bila previše ozbiljna. Može da igra, trenira i stvarno je dobro", rekao je Allegri.



Hrvatska je savladala Ukrajinu rezultatom 2:0 i plasirala se u baraž evropskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, koje će se 2018. godine održati u Rusiji. Ime protivnika u baražu saznaće 17. oktobra, kada će se održati žrijeb parova u Cirihu.

