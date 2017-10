Nismo dobili nijednog ozbiljnog protivnika u minulim kvalifikacijama, pa samim tim nismo ni zaslužili plasman na Mundijal u Rusiji, smatra Blaž Slišković, nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije BiH.

Analizirajući uzroke i posljedice neuspjeha "zmajeva" u borbi za odlazak u Rusiju, aktuelni trener bh. šampiona i lidera Zrinjskog naglašava da je kvalitet primaran, a bh. tim ga u ovom trenutku nema. Podsjetio je da velika većina bh. fudbalera nije standardna u svojim klubovima, pa dolaskom u reprezentaciju nerijetko sputavaju i one rijetke koji su u top formi i nezamjenjivi u svojim ekipama poput kapitena Edina Džeke.



"Mi praktično u ovim kvalifikacijama nismo dobili ni Grčku, ni Belgiju, pa onda i ne zaslužujemo da idemo u Rusiju. Šta ćemo na SP kad ne možemo pobijediti jednu Grčku, koja je u ovom trenutku katastrofalna. Kvalitet je primaran, a mi u ovom trenutku zaista nemamo takav kadar da bismo sebi mogli priuštiti odlazak na svjetsku smotru", rekao je u razgovoru za "Nezavisne" Blaž Slišković.



NN: Šta treba promijeniti?



SLIŠKOVIĆ: Govorimo konstantno da moramo podmlađivati reprezentaciju, moramo se okrenuti više igračima iz domaćeg prvenstva, ima tu kvaliteta, dobar je ovaj, onaj, a nikad nikoga ne zovemo.



NN: Poziv za Belgiju i Estoniju je dobio Nemanja Bilbija?



SLIŠKOVIĆ: Tačno, i sve se završilo na pozivu. Igra u fantastičnoj formi i zar nije zaslužio da mu se da prilika i preko njega da se da podsticaj ostalim igračima iz domaćeg prvenstva. Nemam ja ništa protiv toga da se zovne neko iz Amerike. Haris Medunjanin je zaista kvalitetan, ali on dolazi preko bare, putuje tri dana, dođe umoran, da bi odigrao praktično najznačajniju utakmicu protiv Belgije. A imamo domaćeg igrača u životnoj formi koji sjedi na klupi. To tako ne može, ljutio se neko ili ne, ali ne može.



NN: Smatrate da internacionalci dobijaju previše prostora?



SLIŠKOVIĆ: Iscrpićemo igrače izvana za nekoliko godina i šta onda? Ja predlažem da preskočimo jedne kvalifikacije - preskočiti u smislu stvaranja ekipe sa mladim igračima, pa ćemo za tri godine imati situaciju u kojoj će svaki igrač stasati, imati desetak utakmica u nogama i iskustvo, pa ćemo se sa takvim kadrom boriti za sljedeće SP. Ali ne, kod nas je sve na ho-ruk.



NN: Mislite li da pojedini igrači u reprezentaciji ne igraju kao u klubovima?



SLIŠKOVIĆ: Ja ne vjerujem da se ijedan igrač štedi kad igra za reprezentaciju. Njima je sigurno i čast i velika obaveza nositi grb BiH. Tu nema sumnje, ali treba razumjeti da pojedini igrači, čak njih više od 50 posto, u svojim klubovima nisu standardni. Onda nije isto Edinu Džeki igrati sa nekim, recimo, Muhamedom Bešićem, koji praktično nema minutažu u Evertonu, a onda u reprezentaciji odigra od prve minute. Daleko od toga da Bešić nije kvalitetan igrač, ali teško da može imati kvalitetnu suradnju sa Džekom koji je u ful formi. Samim tim ni Džeko ne može da bude uvijek na vrhunskom nivou kao u Romi. Sve je to uzročno-posljedično.



NN: Jeste li očekivali direktan plasman Srbije?



SLIŠKOVIĆ: Srbija se nakon nekoliko godina ponovo vraća na velika takmičenja, a najzaslužniji za to svakako je selektor Slavoljub Muslin, koji je uradio veoma kvalitetan posao, od izbora igrača do taktike. Na nama je i da možda učimo od susjeda, odnosno da vidimo šta su to oni dobro uradili i možemo li tako nešto i mi. Treba napraviti plan ciklusa, kao što to rade ozbiljne reprezentacije.



NN: Čudi li Vas što Hrvatska nije otišla direktno?



SLIŠKOVIĆ: Vjerujem da je većina očekivala njihov direktan plasman. Hrvatska je imala dosta kvalitetnu grupu. Kiksali su u predzadnjoj utakmici na domaćem terenu, ali su ipak samo nekoliko dana kasnije protiv Ukrajine pokazali karakter i kvalitet i izborili baraž. Bez obzira ko im bude protivnik u baražu, mislim da će Hrvatska biti favorit u tvom dvomeču.



