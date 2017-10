Bivši hrvatski izbornik Ante Čačić napokon je progovorio nakon što je prije nekoliko dana smijenjen. Slavio je, kaže, pobjedu u Kijevu i presretan je što je reprezentacija na putu prema Rusiji.

"Pokazali smo veliku odlučnost i zajedništvo. Imali smo to i prije, ali nažalost nismo imali sreće kao na utakmici u Turskoj. I na nekim drugim utakmicama smo mogli bolje proći, no Hrvatskoj je očito suđeno da na velika natjecanja ide težim putem", rekao je Čačić.



Njegov nasljednik Zlatko Dalić uspio je razdrmati momčad uoči susreta s Ukrajinom, a napravio je i neke promjene u odnosu na Čačićevu momčad.



"Ne bih sad to previše analizirao, premalo vremena je prošlo. Ja sam odabrao te igrače, a Dalić je s njima bio samo dva, tri dana. Na najbolji način ih je uklopio i ja mu od srca čestitam", rekao je Čačić za Sportske novosti.



"Žao mi je što neću otići s reprezentacijom u Rusiju. No, takve su bile okolnosti. Kao i uvije, srcem i dušom ću biti uz reprezentaciju, ali moram naglasiti da sam posebno sretan zbog igrača jer je ova reprezentacija primjer zajedništva. Držali smo se dvije godine, pokušalo nas se destabilizirati na razne načine, ali igrači su sve izdržali", rekao je bivši izbornik.



Momčad je u Kijevu posjetio i bivši kapetan Darijo Srna.



"Ja sam ga zvao i prije, stalno smo bili u kontaktu. Čestitao bih svim igračima, posebno Kramariću i Modriću. No, nešto je možda promaklo. Krucijalan u kontroli igre bio je Milan Badelj. Jako nam je nedostajao protiv Finske", zaključio je Čačić.





(24sata.info)