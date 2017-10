Sjednica Izvršnog odbora Nogometnog/Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine (N/FS BiH), na kojoj neće biti produžena saradnja sa selektorom Mehmedom Baždarevićem, bit će održana u Sarajevu 19. oktobra sa početkom u 12 sati.

Meho Kodro / 24sata.info

Iako je Baždarević izrazio želju da nastavi sa radom na klupi nacionalnog tima članovi ”fudbalske vlade BiH” neće potpisati novi ugovor sa njim. Razlog, nije ispunio glavni cilj iz ugovora koji mu je istekao u utorak nakon utakmice sa Estonijom u Talinu (2:1) - ”plasman na Svjetsko prvenstvo iduće godine u Rusiji”.



Džentlmenski rastanak sa Baždarevićem



Baždarević će prisustvovati sjednici 19. oktobra, podnijeti izvještaj koji, nema više ni najmanje sumnje, neće dobiti prolaznu ocjenu čelnika N/FS BiH. Kako su neformalno najavile obje strane nakon tzv. radnog ručka stručnog štaba i prvih ljudi Saveza u Talinu, očekuje se ”džentlmenski rastanak poslije tri godine saradnje sa Baždarevićem”.



Dakle, od 19. oktobra N/FS BiH kreće u potragu za novim selektorom ”A” reprezentacije. Cilj je izabrati ga najkasnije do nove godine kako bi selektor imao vremena da kroz prijateljske utakmice od marta 2018. izvrši sve pripreme i počne stvarati jak, prije svega, disciplinovan kolektiv za nastup u grupi ”B” UEFA Lige nacija od septembra, odnosno za kvalifikacije za EURO 2020 koje počinju na proljeće 2019.



Na prijedlog Elvedina Begića, predsjednika N/FS BiH, već 19. oktobra trebala bi biti oformljena Radna grupa koja će vršiti pregovore sa kandidatima za selektora. Sačinjavat će je, najvjerovatnije, članovi Odbora za posredovanje N/FS BiH Ivica Osim, Duško Bajević i Sead Kajtaz, te Zvjezdan Misimović, savjetnik IO za fudbalska pitanja.



Prva želja čelnika Saveza, tj. glavni kandidat za selektora je Meho Kodro, proslavljeni bh. fudbaler, trenutno veoma uspješan trener švicarskog Servettea, javlja Anadolu Agency (AA).



Kodro je ”prvi pik” N/FS BiH radi više činjenica. Prva je što u Savezu na klupi reprezentacije, prije stranca, povjerenje žele ukazati proslavljenom domaćem fudbalskom imenu i patrioti. Druga, Kodro, nekada sjajni napadač slavne Barcelone, predan je trenerski radnik zapadnoevropskog profila i gdje je god do sada bio angažovan, insistirao je na čvrstoj disciplini, što je neophodno kako bi se u svlačionici BiH promijenilo ponašanje pojedinih igrača. Kao treći razlog navode odlične rezultate i igru koju prezentuje Servette u ovoj sezoni, potom i Kodrine zasluge i nepravdu koja mu je nanesena u kratkom mandatu kao selektoru BiH 2008. godine.



Odbio je tada Kodro igrati, pod kontraverznim okolnostima i bez njegovog pristanka ugovorenu prijateljsku utakmicu sa Iranom, pa je bio smijenjen. Jedan je od prvih koji se javno usprotivio nekadašnjem rukovodstvu koje je N/FS BiH povuklo u ponor i višemjesečnu izolaciju u FIFA-i i UEFA-i.



Kako saznaje AA, sa Kodrom je već ostvaren neformalni kontakt i spreman je na ozbiljne pregovore u kojima prepreke mogu biti odlični finansijski uslovi koje ima u Švicarskoj, ali i rad u sjajnom ambijentu koji ga sigurno neće dočekati na početku eventualnog novog selektorskog mandata.



I Osim i Prosinečki na listi želja



Ukoliko razgovori sa Kodrom ne bi urodili plodom, ako bi se iz N/FS BiH odlučili za trenera koji je ostavio dublji trag u Premijer ligi BiH, šansu da postane Baždarevićev nasljednik ima i Amar Osim, nekada trofejni stručnjak FK Željezničar. Vodeći na listi želja N/FS BiH od trenera iz regije je Hrvat Robert Prosinečki, selektor Azerbejdžana kojem ističe ugovor sa asocijacijom sa sjedištem u Bakuu.



U špekulacijama spominjani Faruk Hadžibegić i Blaž Slišković, očito, neće dobiti novu priliku na klupi BiH, jer kako ističu pojedini članovi IO, ”imali su je i nisu je u ranijem periodu iskoristili, nisu odveli selekciju na veliko takmičenje”. Slišković je uspješan trener Zrinjskog, aktuelnog prvaka BiH, i on bi, iako sa minimalnim šansama, možda i mogao biti kontaktiran za pregovore. To se za Hadžibegića ne može reći zato što je bio u sukobu sa aktuelnim rukovodstvom N/FS BiH, pa za doskora trenera francuskog Valenciennesa ne žele ni čuti.



Ni Sergej Barbarez, iz igračkih dana ljubimac velikog broja navijača BiH, nije neko koga u N/FS BiH hoće za selektora, ističući kako ”do sada nije imao niti jedan ozbiljan trenerski angažman, niti je godinama u trenerskim vodama”.



Konkretno, može se desiti da radna grupa, koja će biti osnovana, obavi razgovore sa više kandidata. Međutim, prema pulsu u ”bh. kući fudbala”, Kodro je prvi izbor, a u ovom momentu protivkandidati su mu samo Osim (po povratku iz Katara posljednjih mjeseci bez angažmana), te Prosinečki, kojeg, između ostalih, žele i u reprezentaciji Slovenije.





(AA)