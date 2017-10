Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević nakon meča protiv Estonije u kojem su Zmajevi slavili rezultatom 2:1 istakao je kako je spreman nastaviti ovaj projekat.

Arhiv / 24sata.info

Što se tiče same utakmice, Baždarević kaže kako je njegova ekipa imala strpljenja te da nisu igrali nogomet kakav su željeli.



"Bila je ovo dosta čvrsta utakmica, a mi smo imali strpljenja. Ovo nije bio nogomet koji smo željeli igrat s više pogodaka i više dobrih situacija, ali mi je drago da su neki igrači dobili priliku i opravdali je. Sigurno je da to može biti puno bolje, ali za njih je važno da su opravdali ono što smo očekivali od nje. Što se tiče Estonije, mislili smo da će igrati otvorenije i da neće igrati na kontre i duge lopte" rekao je o utakmici Baždarević.



Dodao je kako je njegova ekipa uradila sve da se plasira na Svjetsko prvenstvo te istakao kako ne zna hoće li i u budućnosti biti selektor reprezentacije.



"Rezultat je taj koji je primaran u svemu. Ima puno stvari o kojima se treba razgovarati i koje treba analizirati. Da li sebe vidim kao selektora reprezentacije? Ja imam toliko energije i toliko sam sretan što sam ovo radio, a bit ću još sretniji ako budem nastavio da ovo radim. Ipak, to su stvari koje su danas nebitne, a bitno je da mi nastojimo da bude bolje u bh. nogometu", zaključio je Baždarević.



Podsjećamo, reprezentacija Bosne i Hercegovine slavila je rezultatom 2:1 protiv Estonije, a oba pogotka postigao je Izet Hajrović.

(Klix)