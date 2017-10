Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pobijedila je večeras u Tallinnu selekciju Estonije sa 2:1, u posljednjem susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji.

Foto: 24sata.info

Strijelac oba gola za BiH bio je Izet Hajrović, u 48. i 84. minuti, dok je Antonov u 75. minuti postigao gol za Estoniju.



Izabranici selektora Mehmeda Baždarevića tako su pobjedom okončali ovaj ciklus kvalifikacija u kojem su osvojili treće mjesto te još jednom ostali bez plasmana na veliko takmičenje.



Nakon poraza od Belgiji u prošlom kolu na Grbavici reprezentacija BiH ostala je bez šansi da igra baraž te je Baždarević večeras odlučio na teren izvesti potpuno izmijenjen sastav, sa samo trojicom igrača u prvoj postavi u odnosu na tim koji je počeo meč s Belgijom, a na klupi je ostao kapiten Edin Džeko.



Prvih 45 minuta igrači obje ekipe nisu pružili mnogo, a jedino vrijedno pomena su dvije prilika. Prvi su zaprijetili nogometaši BiH preko Vedada Ibiševića koji se našao usamljen ispred Aksalua ali je golman Estonije uspio odbraniti njegov udarac. Minutu kasnije Estonija je odgovorila brzim kontranapadom, odbrana reprezentacije BiH potpuno je "ispala", ali je Zenjov promašio prazan gol.



U drugom poluvremenu BiH je ipak uspjela da postigne pogodak. Izet Hajrović u 48. minuti iskoristio je grešku odbrane Estonije i izašao sam pred gol te savladao Aksalua. BiH je mogla udvostručiti prednost u 71. minuti, ali je udarac Kodre odbranio golman domaće reprezentacije.



Estonci su došli do izjednačenja u 75. minuti preko Antonova koji je sa 18 metara snažnim udarcem savladao Asmira Begovića.



Ipak, u 84. minuti BiH ponovo dolazi do vodstva. Džeko, koji je u 65. minuti ušao u igru umjesto Ibiševića, dobro je uposlio Hajrovića a nogometaš Werdera sa desne strane prizemnim udarcem trese mrežu za konačnih 2:1.



Susret u Tallinnu vjerovatno je posljednji za Mehmeda Baždarevića na klupi reprezentacije s obzirom na to da mu praktično ističe ugovor, dok je oproštaj od reprezentacije ranije najavio i Vedad Ibišević.

(FENA)