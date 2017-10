Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20.45 sati (21.45 po lokalnom vremenu) u Talinu protiv Estonije odigrat će utakmicu posljednjeg 10. kola za ”zmajeve” neuspješnih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo ”Rusija 2018”.

Foto: 24sata.info

Mehmed Baždarević po isteku 90. minuta meča na ”A Le Coq Areni” formalno-pravno, prema važećem ugovoru sa Nogometnim/Fudbalskim savezom BiH (N/FS BiH), prestaje biti selektor nacionalnog tima.



Naime, u ugovoru piše ”Baždarevićev mandat na funkciji selektora važi do okončanja Mundijala u Rusiji, odnosno u slučaju da se BiH ne plasira na planetarni šampionat zaključno sa posljednjom utakmicom u kvalifikacijama”.



Novi selektor do nove godine



Dakle, od večeras fudbaleri BiH do daljnjeg zvanično su bez selektora. O Baždarevićevoj sudbini na sjednici, koja će biti zakazana za 19. ili 20. oktobra, odlučivat će 15 članova Izvršnog odbora N/FS BiH. Prema pritisku i većinskom mišljenju javnosti, mnogih sportskih radnika, ali i članova ”fudbalske vlade” Baždarevića i njegove saradnike u stručnom štabu koštat će neuspjeh u kvalifikacijama, tako da poslije nepune tri godine, sa njim najvjerovatnije neće biti produžena saradnja. Konkretno, čelnici N/FS BiH krenut će u potragu za novim selektorom ”A” tima kojeg bi trebali izabrati najkasnije do nove godine.



I slavni Meša, nesporno veliko bh. fudbalsko ime, poslije utakmice sa Estonijom trebao bi se jasno očitovati o planovima u trenerskoj karijeri.



Kako je prije nekoliko dana najavio, utakmica u Talinu u dresu BiH bit će posljednja i za Vedada Ibiševića.



Strijelac gola za plasman BiH na SP 2014. i prvog pogotka na Mundijalu u Brazilu, u meču protiv Argentine na kultnoj ”Maracani” u Rio de Janeiru, istakao je kako je vrijeme za mlađe i da je prije početka kvalifikacionog ciklusa donio odluku o povlačenju iz reprezentacije.



Prema Ibiševićevim riječima, želja mu je bila da to učini u Rusiji idućeg ljeta, ali s obzirom na to da BiH neće biti učesnik SP, naglasio je, ”posljednji meč za reprezentaciju odigrat ću u Talinu 10. oktobra”. Međutim, prema posljednjim informacijama neki od saigrača i pojedini ljudi iz N/FS BiH pokušat će uvjeriti napadača Herthe da odustane od odlaska u ”reprezentativnu penziju” u 34. godini?!



Ipak važna utakmica



Iako neće imati rezultatski značaj u smislu plasmana u play-off za SP, večerašnji duel protiv Estonije za BiH bi mogao biti itekako važan. U slučaju pobjede, postoji mogućnost da BiH ostane u drugoj jakosnoj grupi za nastup u UEFA Ligi nacija, koja će startovati u septembru naredne godine, dok bi remijem i porazom gotovo sigurno preselila u niži, treći rang.



Selektor Baždarević protiv Estonaca šansu od prvog minuta na terenu mogao bi pružiti i pojedinim igračima koji su do sada manje igrali, pa se očekuju određene promjene u sastavu ekipe. Neće moći računati na povrijeđenog Ognjena Vranješa, defanzivca koji je propustio oba treninga u Talinu.



No, kako su najavili iz stručnog štaba, ne bi trebali puno rizikovati. Istakli su ”na teren ćemo poslati zdravstveno najspremnije i trenutno najmotivisanije igrače, jer u Talinu želimo ostvariti trijumf”. Kako sada stvari stoje, utješni prije odlaska sa klupe BiH.

