Manchester City želi Lionela Messija u svojim redovima, a navodno kreće u akciju dovođenja u januarskom prelaznom roku, piše 'Goal'.

Lionel Messi / 24sata.info

'Građani' su pripremili 400 miliona eura za Argentinca, kojem na kraju sezone ističe ugovor s Barcelonom, javlja 'AS'.



Iako se već neko vrijeme govori da je Messi dogovorio novi ugovor s katalonskim klubom i da se čeka samo slobodan dan da to i službeno potpiše, to se još nije dogodilo.



Trener Cityja Pep Guardiola radio je s Messijem u Barceloni od 2008. do 2012. godine.



(FENA)