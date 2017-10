Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine do 21 godinu igra susret kvalifikacija protiv selekcije Portugala u osmoj grupi za Evropsko prvenstvo 2019. godine.

Vinko Marinović / 24sata.info

Selektor Vinko Marinović rekao je kako je Portugal u vrhu evropskog fudbala, ali da se zbog dobrog rada bh. reprezentativci nadaju dobrom rezultatu, javlja Anadolu Agency (AA).



Marinović je naglasio kako će nogometaši uspjeti prenijeti trud s treninga na teren.



"Mislim da je Portugal najjača ekipa u našoj grupi i da su u vrhu evropskog fudbala. Oni su prošle godine ušli skoro u polufinale i nisu imali poraz. Kvalitetna su ekipa i ono što nas brine su igrači koji nisu sa nama, ali uspjeli smo ono što smo planirali, to smo odradili na treninzima i pokušat ćemo maksimalno da se spremimo. Nadam se da će igrači sutra to prenijeti na teren i dati svoj ogroman entuzijazam i vidjet ćemo šta će se desiti", rekao je Marinović.



Marinović je rekao kako je dobar posao odrađen na treninzima, iako nogometna U-21 selekcija nema širok izbor igrača.



"Portugal je kvalitetan u svim segmentima igre. Spremili smo se maksimalno i na nama je da vidimo koliko ćemo to ostvariti. Pokušat ćemo i mi igrati na kontranapade, a očekujem i da će biti dosta tih situacija, vježbali smo i radili na treninzima. Mi nemamo širok izbor igrača, ali bitno je da smo radili na treninzima", rekao je Marinović.



Eldar Čivić je rekao kako je atmosfera u ekipi jako dobra.



"U svlačionici je atmosfera na nivou, znamo ko nam dolazi, respektujemo Portugal, ali dolaze u našu 'avliju', i tu smo da ostvarimo naš maksimum i postignemo dobar rezultat", rekao je Čivić.



Zinedin Mustedanagić rekao je kako je prvi put pozvan u selekciju.



"Atmosfera u timu je dobra, tu smo već nekoliko dana, ja sam prvi put tu. Momci su korektni i fini prema ovim koji su došli prvi put. Portugal je jaka ekipa, moramo se boriti i trčati jako, da ostvarimo dobar rezultat. Nadam se da ću dobiti šansu da odigram i da je iskoristim najbolje što mogu", rekao je Mustedanagić.



Susret BiH - Portugal igra se u utorak, 10. oktobra sa početkom u 15:30 u Trening centru Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici.



(Anadolija)