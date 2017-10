Nogometna reprezentacija Poljske plasirala se na svjetsko prvenstvo 2018. nakon što je susretu posljednjeg kola pobijedila Crnu Goru 4:2 i tako potvrdila prvo mjesto u E grupi.

Poljska je uoči zadnjeg kola imala tri boda više od Danske i trebala je tek bod, no momčad Adam Nawalka je upisala pobjedu premda je u završnici utakmice umalo sve prosula.



Poljska je povela 2:0, Crna Gora je izjednačila i zakomplicirala situaciju, ali su domaćini s dva nova pogotka razriješili sve dvojbe.



Poljska je povela golovima Krzysztofa Maczynskog (6) i Kamila Grosickog (16), no gosti su izjednačili preko Stefana Mugoše (78) i Žarka Tomaševića (83). Da je Crna Gora zabila i treći pogodak, Danska bi izborila direktan plasman na SP, dok bi Poljska išla u baraž. Mir domaćinu vratio je Robert Lewandowski golom u 86. minuti, a Poljaci su pobjedu i plasman na World Cup potvrdili u 88. minuti autogolom Filipa Stojkovića.



Danska je u Kopenhagenu odigrala 1:1 protiv Rumunije i tako sačuvala drugo mjesto. Christian Eriksen iz jedanaesterca u 60. minuti je doveo domaćine u vodstvo, a izjednačio je Ciprian Deac u 88. minuti. Kazahstan i Armenija su također odigrali 1:1.



Poljska je na kraju osvojila prvo mjesto sa 25 bodova, Danska je druga sa 20 bodova, treća je Crna Gora sa 16, Rumunija ima 13, a a zadnja dva mjesta zauzimaju Armenija (7) i Kazahstan (3).



U grupi F Engleska je i prije zadnjeg kola osigurala prvo mjesto, a za drugu poziciju borile su se Škotska i Slovačka. Na kraju u slavili Slovaci kojima jer pomogla Slovenija odigravši 2:2 protiv Škotske.



Škoti su doputovali u Ljubljanu po pobjedu koja bi im osigurala 'dvojku', ali nisu uspjeli. Gosti su poveli u 32. minuti golom Leigha Griffithsa i s tim rezultatom imali su dodatne kvalifikacije. Škotski plan pokvario je Roman Bezjak izjednačivši u 52. minuti, a potpuni preokret dogodio se u 73. minuti kada je Bezjak zabio svoj drugi pogodak na utakmici. Robert Snodgrass je u 88. minuti zabio za 2-2 i pružio Škotima tračak nade, ali više nije bilo vremena za treći pogodak i pobjedu.



Slovačka je protiv Malte slavila 3:0 golovima Adama Nemeca (33, 62, 69) i potom priželjkivala remi u Ljubljani. To se i dogodilo, pa će Slovaci u dodatne kvalifikacije. Ovakav rasplet najmanje odgovara hrvatskoj reprezentaciji koja bi u slučaju remija u Kijevu ostala iza Slovačke u poretku drugoplasiranih ekipa.



Engleska je kvalifikacija zaključila pobjedom protiv Litve 1:0, a gol oduke zabio je Harry Kane iz kaznenog udarca u 27. minuti.



Englezi su osvojili prvo mjesto sa 26 bodova, Slovačka i Škotska su osvojile po 18 bodova, no Slovaci imaju bolju razliku pogodaka. Slovenija je četvrta sa 15 bodova, Litva ima šest, a Malta jedan bod.

