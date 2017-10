Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovoine Edin Džeko bio je vidno razočaran nakon Belgije čime je reprezentacija BiH ostala bez šansi da zaigra u baražu za SP.

Foto: FENA

Džeko je istakao da su igrači dali svoj maksimum, ali da reptrezentacija BiH nije smjela izhubiti ovu utakmicu.



- Od prvog do zadnjeg igrača smo dali maksimum. Želja je postojala, borili smo se i to nam niko ne može osporiti. No, bez obzira na to nismo smjeli izgubiti. Golove koje smo primili nemaju veze s profesionalnim fudbalom. Ako želimo da napredujemo nešto treba da se promijeni - kazao je Džeko nakon utakmice.



Reprezentacija BiH večeras je na Grbavici, u devetom kolu kvalifikacija poražena od Belgije sa 3:4.



(FENA)