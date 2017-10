Reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je protiv Belgije sa 3:4 u okviru kvalifikacione utakmice 9. kola grupe H za SP, te je tako gotovo sigurno izgubila sve šanse da se domogne baraža.

Otvaranje utakmice bilo je šokantno za naš tim,a Belgija je povela već u 4. minuti na Grbavici. Hazard je prošao po desnoj strani i odigrao povratnu loptu za Meuniera, koji je rezantnim udarcem matirao Begovića za 0:1 i tajac na tribinama.



Četiri minute kasnije uzvratio je Medunjanin nakon lijepog lažnjaka i lukavog udarca iskosa, ali Courtois je dobro odbranio. Gosti su u uvodnih 20 minuta bili bolji rival, ali kako je meč odmicao naši igrači su uspjeli da se oslobode pritiska.



Medunjain je u 23. minuti uspio da se namjesti na ljevicu, ali njegov dobar udarac prohujao je pored gola. I onda, u 30. minuti uspjeli smo poravnati. Nakon prodora Kolašinca, Džeko se majstorski izborio za lootu, koja je uz malo sreće došla do Medunjanina, a naš veznjak nije imao težak zadatak da pogodi sa nekoliko metara za 1:1 i veliko slavlje na tribinama.



Izjednačujući pogodak “dao je krila” našim igračima koji su od tog momenta zaigrali sa mnogo više samopouzdanja, a već u 40. minuti desio se potpuni preokret.



Nakon ispucavanja Begovića i greške posljednje linije gostujuće reprezentacije, Edin Višća se našao sam ispred Courtoisa, ostao je smiren i preciznim udarcem po drugi put je zatresao mrežu Belgije za 2:1.



Finiš prvog dijela donio je nekoliko uzbuđenja. Prvo je Begović u 41. minuti dva puta čudesno zaustavio udarce Batshuayia i Vermaelena, a dvije minute poslije Džeko je na drugoj strani bio u dobroj situaciji, ali je uslijed teškog terena zaustavljen kada se spremao šutirati.



U posljednjoj minuti Hazard je ubacio sa lijeve strane, a lopta je zakačila stativu i na odmor se otišlo našim vodstvom 2:1.



Na otvaranju drugog dijela u 47. minuti Batshuayi je iz blizine šutirao glavom, ali pored gola, a u 50. minuti viđena je prava drama u našem kaznenom prostoru. Nakon pravog karambola i gužve, Vranješ je sa gol linije izbacio loptu.



Ipak, to je bio samo uvod u izjednačenje koje se desilo u 59. minuti. Carrasco je šutirao sa desetak metara, a Begović nije uspio iskontrolisati loptu koja se odbila na nogu Batshuayia, koji je ovoga puta bio precizan za 2:2.



Nažalost, taj gol se pokazao kobnim za Zmajeve, jer je prvo Tielemans u 67. minuti opasno prijetio, ali je Begović odbranio njegov udarac, a samo dvije minute nakon toga nakon novog kornera, lopta je stigla do usamljenog Verthongena kojem nije bilo teško da postigne gol za 2:3.



Nakon toga nastavile su se redati šanse pred našim golom, a u 72. minuti Begović je fenomenalno odbranio udarac Batsuhayia koji je bio sam.



Baždarević je potom bacio sve karte u napad, u igru su ušli Hajrović i Ibišević, a veliku šansu smo imalu u 82. minuti kada je nakon dobre akcije Džeko bio u velikoj šansi, ali je sjajno odbranio Courtois. Ipak, nakon kornera koji je izveo Hajrović, fenomenalno je skočio Đumić i glavom je poravnao na 3:3.



Bio je to gol velike nade, ali brzo je uslijedio novi hladan tuš. Ponovo je naša zadnja linija spavala, što je samo dvije minute kasnije kaznio Carrasco za konačnih 3:4.



U našoj grupi od 20:45 sastaju se Kipar i Grčka, te će Grci imati veliku priliku da eventualnim trijumfom preuzmu drugu poziciju. Čak i da se to ne desi, da bi se Zmajevi kao jedna od osam najboljih drugoplasiranih selekcija našli u baražu, potrebno je da nam se poklope određeni rezultati u posljednjem kolu, a to je, čak i u slučaju posrtaja Grčke, veoma teško očekivati.



