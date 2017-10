Seniorska nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas će protiv selekcije Belgije igrati utakmicu 9. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji.

Arhiv / 24sata.info

Utakmica će biti odigrana na stadionu ''Grbavica'' u Sarajevu, a izabranici Mehmeda Baždarevića nastupit će pod imperativom pobjede, s obzirom na to da su im u posljednja dva kvalifikaciona kola potrebne dvije pobjede da bi zadržali drugo mjesto u grupi H koje vodi u baraž.



S druge strane, Belgija je već obezbijedila prvo mjesto u grupi i nastup na SP-u, međutim selektor Roberto Martinez ističe da njegov tim neće igrati opušteno i da će pokušati doći do nove pobjede.



- Bosna i Hercegovina je dobra ekipa, znam šta može uraditi. Mislim da će dosta ovisiti o postavki igre selekcije BiH i načinu na koji ćemo mi odgovoriti. Moramo pokazati ozbiljnost i biti koncentrisani tokom cijelog meča - rekao je Martinez.



Selektor BiH Mehmed Baždarević u ovom meču neće moći računati na Miralema Pjanića, Sanjina Prcića, Jozu Šimunovića, Avdiju Vršajevića, Ervina Zukanovića i Sejada Salihovića, a naknadno su se ekipi pridružili Haris Medunjanin i Nemanja Bilbija.



Baždarević je jučer naglasio da očekuje težak susret, ali da vjeruje u pobjedu ukoliko zalaganje naših igrača na terenu bude na visokom nivou.



- Moramo se boriti od početka do kraja meča. Očekujem da će biti teško, a najvažnije je da igramo dobar fudbal - izjavio je Baždarević.



BiH nikada nije izgubila od Belgije na domaćem terenu, a nastavku tradicije nada se kapiten i prvi napadač Edin Džeko, koji vjeruje da BiH uz adekvatan pristup utakmici ima šanse protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta.



Utakmica će biti odigrana danas od 18 sati na ''Grbavici'', jedinom stadionu u BiH koji je uspio ispuniti uslove za odigravanje kvalifikacionih utakmica, nakon što je ''Bilino polje'' suspendovano.

(FENA)