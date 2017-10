Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je samo bod odigravši protiv Finske 1:1 (0:0) u utakmici 9. kola grupe I evropskih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji te je gotovo izgubila sve izglede za prvo mjesto i direktan plasman.

Arhiv / 24sata.info

Pred 8.000 gledaoca na stadionu Rijeke na Rujevici hrvatska reprezentacija bila je nadmoćna većim dijelom utakmice, ali sve do 57. minute samo je jedan udarac išao u okvir finskog gola.



Tada je Modrić oduzeo jednu loptu i povukao kontranapad. Lopta je preko Marka Roga došla do Andreja Kramarića koji je petom proigrao Josipa Pivarića, a na njegov ubačaj lopta se od finskog igrača odbila prema nebranjenom golu, gdje je natrčao Mandžukić i gurnuo loptu u mrežu.



Finci su do kraja utakmice u nekoliko navrata opasno zaprijetili, ali je Danijel Subašić jednom dobro reagirao, a nekoliko puta su udarci Finaca završili u bloku hrvatskih nogometaša. Ipak, u 90. minuti Soiri je iskoristio neodlučnost Pivarića i Subašića te postigao pogodak kojim su Finci došli do velikog boda i ugrozili izglede Hrvatske za plasman na Svjetsko prvensto.



U posljednjem kolu Hrvatska će u ponedjeljak, 9. oktobra, gostovati kod Ukrajine u Kijevu, gdje će trebati bod za osvajanje drugog mjesta, a pobjedu kako bi konkurirala za prvo mjesto do kojeg može samo pod uvjetom da Island kao domaćin odigra neodlučeno protiv posljednjeg Kosova.



Strijelci: 1:0 Mandžukić (57), 1:1 Soiri (90)



Rezultati 9. kola kvalifikacija za svjetsko nogometno prvenstvo 2018. godine u Rusiji:



A-grupa:

7. oktobra:

18.00 Stockholm: Švedska - Luksemburg

20.45 Sofija: Bugarska - Francuska

20.45 Borisov: Bjelorusija - Holandija



Tabela:

1. Francuska 8 5 2 1 15:5 17

2. Švedska 8 5 1 2 18:7 16

3. Holandija 8 4 1 3 16:11 13

4. Bugarska 8 4 0 4 13:18 12

5. Luksemburg 8 1 2 5 7:17 5

6. Bjelorusija 8 1 2 5 4:16 5



B-grupa:

7. oktobra:

18.00 Torshavn: Farski Otovci - Latvija

20.45 Andorra La Vella: Andora - Portugal

20.45 Basel: Švicarska - Mađarska



Tabela:

1. Švicarska 8 8 0 0 18:3 24

2. Portugal 8 7 0 1 28:4 21

3. Mađarska 8 3 1 4 11:9 10

4. Farski Otoci 8 2 2 4 4:15 8

5. Andora 8 1 1 5 2:17 4

6. Latvija 8 1 0 7 3:18 3



C-grupa:

5. oktobra:

Baku: Azerbejdžan - Češka 1:2 (0:1)

Belfast: Sjeverna Irska - Njemačka 1:3 (0:2)

Serravalle: San Marino - Norveška 0:8 (0:4)



Tabela:

1. Njemačka 9 9 0 0 38:3 27

2. Sjeverna Irska 9 6 1 2 17:5 19

3. Češka 9 3 3 3 12:10 12

4. Norveška 9 3 1 5 16:16 10

5. Azerbejdžan 9 3 1 5 9:14 10

6. San Marino 9 0 0 9 2:45 0



D-grupa:

danas:

Tbilisi: Gruzija - Vels 0:1 (0:0)

Dublin: Irska - Moldavija 2:0 (2:0)

Beč: Austrija - Srbija 3:2 (1:1)



Tabela:

1. Srbija 9 5 3 1 19:10 18

2. Vels 9 4 5 0 13:5 17

3. Irska 9 4 4 1 10:6 16

4. Austrija 9 3 3 3 13:12 12

5. Gruzija 9 0 5 4 8:13 5

6. Moldavija 9 0 2 7 4:22 2



E-grupa:

5. oktobra:

Erevan: Armenija - Poljska 1:6 (1:3)

Podgorica: Crna Gora - Danska 0:1 (0:1)

Ploiesti: Rumunija - Kazahstan 3:1 (2:0)



Tabela:

1. Poljska 9 7 1 1 24:12 22

2. Danska 9 6 1 2 11:7 19

3. Crna Gora 9 5 1 3 18:8 16

4. Rumunija 9 3 3 3 11:9 12

5. Armenija 9 2 0 7 9:25 6

6. Kazahstan 9 0 2 7 5:25 2



F-grupa:

5. oktobra:

Ta' Qali: Malta - Litvanija 1:1 (1:0)

Glasgow: Škotska - Slovačka 1:0 (0:0)

London: Engleska - Slovenija 1:0 (0:0)



Tabela:

1. Engleska 9 7 2 0 17:3 23

2. Škotska 9 5 2 2 15:10 17

3. Slovačka 9 5 0 4 14:7 15

4. Slovenija 9 4 2 3 10:5 14

5. Litvanija 9 1 3 5 7:19 6

6. Malta 9 0 1 8 3:22 1



G-grupa:

danas:

Torino: Italija - Makedonija 1:1 (1:0)

Vaduz: Lihtenštajn - Izrael 0:1 (0:1)

Alicante: Španija - Albanija 3:0 (3:0)



Tabela:

1. Španija 9 8 1 0 35:3 25

2. Italija 9 6 2 1 20:8 20

3. Albanija 9 4 1 4 10:12 13

4. Izrael 9 4 0 5 10:14 12

5. Makedonija 9 2 2 5 11:15 8

6. Lihtenštajn 9 0 0 9 1:35 0



H-grupa:

7. oktobra:

18.00 Faro: Gibraltar - Estonija

18.00 Sarajevo: Bosna i Hercegovina - Belgija

20.45 Nikozija: Kipar - Grčka



Tabela:

1. Belgija 8 7 1 0 35:3 22

2. Bosna i Hercegovina 8 4 2 2 19:8 14

3. Grčka 8 3 4 1 11:5 13

4. Kipar 8 3 1 4 8:12 10

5. Estonija 8 2 2 4 6:17 8

6. Gibraltar 8 0 0 8 3:37 0



I-grupa:

danas:

Osijek: Hrvatska - Finska 1:1 (0:0)

Eskisehir: Turska - Island 0:3 (0:2)

Skadar: Kosovo - Ukrajina 0:2 (0:0)



Tabela:

1. Island 9 6 1 2 14:7 19

2. Hrvatska 9 5 2 2 13:4 17

3. Ukrajina 9 5 2 2 13:7 17

4. Turska 9 4 2 3 12:11 14

5. Finska 9 2 2 5 7:11 8

6. Kosovo 9 0 1 8 3:22 1

(FENA)