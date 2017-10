Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Mehmed Baždarević od prve minute očekuje tešku utakmicu protiv selekcije Belgije, ali vjeruje da će BiH imati svoje šanse u meču protiv jedne od najboljih reprezentacija svijeta.

- Mislim da imamo svoje adute, vjerujem da uz pomoć publike možemo do povoljnog rezultata. Najvažnije je da igramo dobar fudbal. Mnogo toga će ovisiti od raspoloženja i zalaganja igrača. Moramo se boriti od prvog do posljednjeg minuta, neće biti lako, jer nam ne idu na ruku ni vremenski uslovi zbog kojih ćemo možda morati promijeniti taktiku - izjavio je Baždarević na današđnjoj konferenciji za medije.



Još jedanput je rekao da bi se na terenu mogao osjetiti nedostatak standardnih reprezentativaca, kao što je Miralem Pjanić, ali da je najvažnije da igrači koji dobiju šansu daju svoj maksimum na terenu.



Kapiten reprezentacije BiH Edin Džeko se nada da BiH može nastaviti tradiciju dobrih partija na domaćem terenu.



- Igramo protiv jedne od najboljih reprezentacija, tu nema sumnje, ali mislim da se moramo boriti i da ćemo imati svoje šanse. Ako svi damo sve od sebe možemo doći do pobjede - rekao je Džeko.



Na pitanje kakva budućnost očekuje reprezentaciju BiH kada on prestane igrati rekao je da se svaki igrač morao suočiti s tim, ali da on još uvijek može pružiti dobre partije za nacionalni tim.

