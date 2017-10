Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u subotu (18 sati) igra jednu od najvažnijih utakmica u posljednjih nekoliko godina.

Mehmed Baždarević / 24sata.info

Protivnik - Belgija, dovoljno atraktivan da svi naši "Zmajevi" odigraju "utakmicu života". Naravno, i ulog je veliki - nastavak utrke za baraž i pokušaj da se ime Bosne i Hercegovine drugi put čuje na svjetskoj smotri najboljih reprezentacija.



Selektoru Mehmedu Baždareviću jednako je teško. Dok navijači vraćaju film i propuštene prilike, dva puta remi (1:1, 0:0) protiv slabašne Grčke, čudnovati poraz od Kipra (2:3), gdje smo za 13 minuta spustili vodstvo od 2:0 i pretvorili ga u poraz od 2:3, Edin Džeko i društvo protiv jedne od najbolje selekcije svijeta trebaju vaditi "kestenje iz vatre".



- Svjesni smo veličine protivnika, znamo da nam u goste dolazi i reprezentacija koja je prva u Evropi izborila vizu za Rusiju. Ali, imamo i mi svoje planove. Znamo šta nam treba i koji je to put da izborimo i mi taj isti plasman do Mundijala, pa barem i preko baraža - kaže na početku razgovora za Avaz.ba Mehmed Baždarević.



Selektore, mnogi smatraju da je pobjeda nad Belgijom nemoguća misija kada se povuče crta i pogledaju se naši mečevi protiv Kipar, Gibraltar...



- Sve to treba zaboraviti... Imali smo prilike da budemo u boljoj bodovnoj situaciji, ali nismo uspjeli. Okrećemo se Belgiji. Znam da ih možemo pobijediti. Momci su proteklih dana sjajno radili, vidio sam na treninzima da imaju volju, da žele obradovati naciju. Uspjet ćemo.



Na čemu je zasnovan taj optimizam?



- Zato što vjerujem da će svi igrači shvatiti važnost utakmice. Da će imati svih 90 minuta maksimalan, ozbiljan, pristup. Uz sve to, onda i stari moto "srce na teren", padali su i veći protivnici od Belgije.



Koliko je dobro što za Belgijance neće igrati Romelu Lukaku, koji je u ovom trenutku najučinkovitiji golgeter u Evropi?



- Ja sam još prije 15 dana dobio informaciju da su male šanse da će Lukaku igrati. No, to neće nešto mijenjati u igri "Crvenih đavola", jer oni imaju dva jaka tima, sve su to zvijezde. Ali, i mi se nešto pitamo u tom subotnjem meču.



Je li Vas poremetila povreda Avdije Vršajevića?



- U velikoj mjeri jeste, jer smo jednu varijantu za meč s Belgijom uigravali baš sa Vršajevićem. Sada ćemo se morati opredijeliti za drugu. No, to sam morao i kada sam saznao da nema Bičakčića, te kasnije i dodatni šok s povredom Pjanića.



Grotlo Grbavice



Koliko grotlo Grbavice može biti bitno u ostvarenju cilja?



- Veoma bitno. Mnogi od naših igrača nisu imali priliku igrati na Grbavici. To moramo iskoristiti, i na krilima navijača približiti se stepenicu bliže Rusiji.



Za kraj, poruka navijačima koji će doći u subotu na Grbavicu?



- Budite uz ove igrače, pravi kao i uvijek, znate da ste naš 12. igrač i da zajedno možemo doći do cilja. Želimo da Bosna i Hercegovina igra na Mundijalu, vjerujem u to, a da bismo to ostvarili, trebat će nam podrška s tribina svih 90 minuta - kazao je za Avaz.ba Mehmed Baždarević.



(Avaz)