Utakmicama devetog kola nastavljene su kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine, a večeras smo saznali imena dviju reprezentacija koje putuju na Mundijal. To su Njemačka i Engleska.

Grupa “C”:



Njemačka je gostovala fantastičnoj Sjevernoj Irskoj koja je svojim odličnim igrama onemogućila Elf da još ranije osigura mjesto u Rusiji. Ipak, stvari su došle na svoje na Windsor Parku gdje su gosti slavili rezultatom 3:0. Sve je bilo riješeno već do 21. minute jer su Nijemci preko Sebastiana Rudyja i Sandra Wagnera ovjerili trijumf. Sve dileme je otklonio Joshua Kimmich u finišu susreta, a Josh Magennis je postigao utješni pogodak za Irce.



U istoj grupi Norveška je rezultatom 8:0 razbila slabašni San Marino, a ranije je Češka slavila protiv Azerbejdžana rezultatom 2:1.



Grupa “F”:



Engleska je slavila rezultatom 1:0 protiv Slovenije na svom terenu, pogotkom novog kapitena Harryja Kanea koji igra u spektakularnoj formi, te je to bilo dovoljno da se osigura put na Mundijal, pošto su Slovaci propustili šansu. Na gostovanju u Škotskoj poraženi su rezultatom 0:1 i tako omogućili Gordi Albionu da putuje u Rusiju.



Još jedan remi vidjeli smo u grupi C, a sastale su se posljednje dvije reprezentacije na tabeli. Malta i Litvanija su remizirali rezultatom 1:1.



Grupa “E”:



Jedan od derbija večeri odigrali su Crna Gora i Danska u Podgorici, pošto je taj duel bio direktan okršaj kandidata za baraž u grupi E. Gosti su opravdali ulogu favorita i pogotkom sjajnog Christiana Eriksena iz 16. minute riješili ovaj vrlo bitan duel.



Rumunija je pirovu pobjedu zabilježila protiv Kazahstana rezultatom 3:1, ali, zbog loših rezultata u prethodnim mečevima, trijumf nije imao takmičarski značaj, a ranije je Poljska gotovo pa zakoračila u Rusiju, nakon pobjede rezultatom 6:1 protiv Armenije.





