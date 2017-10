U ekipi vlada sasvim normalna atmosfera. Nema nervoze, pripreme obavljamo na najbolji način i nadamo se pobjedi, rekao je Asmir Begović, golman fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, prije večerašnjeg treninga na stadionu "Grbavica".

Asmir Begović / 24sata.info

Kaže da je proteklih dana u Engleskoj razgovarao s Hazardom, belgijskim reprezentativcem o subotnjoj utakmici devetog kola grupe "H" kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo "Rusija 2018" zakazanoj za 18 sati na "Grbavici".



"Pokupili smo djecu iz škole. Uglavnom, bila je to neozbiljna priča. Šalili smo se oko utakmice. Pitao me kakav je grad Sarajevo i to ga je interesovalo", kazao je Begović, koji smatra da se utakmica prije godinu dana, koju je BiH u Belgiji izgubila 0:4, neće ponoviti u subotu u Sarajevu.



"To je bilo prije godinu dana i na to trebamo misliti. Ovo je sasvim druga utakmica. Bitno je da napravimo što manje grešaka, odigramo pametno. Na tome trebamo bazirati igru i vjerujem da ih možemo pobijediti", naglasio je Begović, javlja Anadolu Agency (AA).





(AA)