Jupp Heynckes biće novi trener Bayerna iz Munchena, objavili su njemački mediji.

Foto: 24sata.info

List Sport Bild navodi da će 72-godišnji trener sjediti na klupi bavarskog kluba do kraja sezone.



Za sada njemački prvak ovu vijest nije potvrdio.



Nekadašnjem njemačkom reprezentativcu iz sedamdesetih godina to bi bilo četvrti put da vodi Bayern, s kojim je najveći uspjeh ostvario 2013. godine kada osvojio trostruku krunu - Ligu prvaka, nacionalno prvenstvo i kup. To je bila ujedno njegova zadnja sezona na trenerskoj klupi tog kluba.



- Bayern je pozvao Juppa Heynckesa iz 'penzije' - objavio je Bild i vijest okarakterizirao kao "trenerski povratak godine"



Na toj dužnosti Heynckes će naslijediti Italijana Carla Ancelottija, koji je prošle sedmice dobio otkaz.

(FENA)