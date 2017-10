Nakon skoro dvije godine Sejad Salihović, fudbaler njemačkog bundesligaša Hamburger SV-a, se ponovo našao na spisku bh. rerezentativaca. Selektor Mehmed Baždarević odlučio je iskusnog univerzalnog igrača pozvati za kvalifikacione duele protiv Belgije i Estonije.

Foto: 24sata.info

“Uvijek sam govorio da nisam završio priču sa reprezentacijom i drago mi je što sam ponovo tu. U fudbalu je normalno da se mijenjaju igrači, jedni odlaze, drugi dolaze, ali ovdje još uvijek ima onih sa kojima sam igrao. Nije velika razlika u pristupu i atmosferi u odnosu na period kad sam bio standardan reprezentativac“, kaže Salihović za internet stranicu Nogometnog/Fudbalskog saveza BiH i okreće se subotnjoj utakmici sa favorizovanim Belgijancima:



“Znamo da će to biti teška utakmica. Pred nama je zadnja šansa da budemo drugi, ali dobro je što sve opet zavisi od nas samih. U fudbalu je sve moguće, svaka utakmica je važna, i svako svakoga može pobijediti. Igramo kući, što je naša prednost. Trebamo izaći na teren, boriti se i uz podršku navijača, vjerujem da možemo izboriti pobjedu.“



Ogled između BiH i Belgije igraće se na sarajevskoj “Grbavici“, a Salihović očekuje da će podrška sa tribina biti ogromna, što bi moglo biti od presudnog značaja.



“Dobro znamo kakve navijače imamo. Uvijek su uz nas i mislim da kao ekipa moramo da se 'bacamo na glavu' na terenu, a publika će to znati najbolje nagraditi. Šansa je tu i moramo je zajedno iskoristiti. Nekoliko puta sam igrao na 'Grbavici' i mogu reći da će atmosfera biti super i za nas i za navijače. Dobro sam se osjećao i raduje me da, osim Zenice, imamo još neki stadion gdje možemo igrati. Mislim da je ovo bila dobra odluka.“



Dva kola prije kraja nadmetanja u grupi “H“ kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine BiH zauzima drugo mjesto sa 14 bodova, osam manje od lidera Belgije koja je već osigurala mjesto na Mundijalu. Susret BiH – Belgija igraće se 7. oktobra na stadionu “Grbavica“ sa početkom u 18 sati. U posljednjem, desetom kolu BiH 10. oktobra gostuje Estoniji.



Na Mundijal u Rusiji plasiraće se pobjednici svih devet kvalifikacionih grupa, dok će osam najboljih drugoplasiranih igrati baraž.





(AA)