Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine danas će obaviti dva treninga, oba u Trening kampu FK Sarajevo, koja će biti zatvorena za javnost.

Foto: 24sata.info

Selektor Mehmed Baždarević sa saradnicima pokušat će uigrati određene taktičke varijante za susret sa Belgijancima, koji će u bh. prijestolnicu po svemu sudeći doputovati oslabljeni radi povreda nekoliko igrača. No, kako ističu u stručnom štabu reprezentacije BiH to može biti ”mač sa dvije oštrice”, jer ukoliko među ”crvenim đavolima” šansu dobiju neki od igrača sa do sada manjom minutažom imat će veliki motiv za dokazivanjem, te željom da se nađu na spisku za nastup na Mundijalu. Baždarević ne vjeruje da će Belgija u Sarajevu igrati ”revijalnu utakmicu” zato što je ovjerila plasman na planetarnu fudbalski smotru, nego da će, kako i najavljuju prije dolaska u BiH, nastojati ostvariti novu pobjedu.



Ipak, među bh. reprezentativcima vlada odlučnost da pruže maksimum, odigraju u skladu sa mogućnostima i zabilježe neophodan trijumf nad favorizovanim rivalom u borbi za plasman u baraž za Svjetsko prvenstvo ”Rusija 2018”.



Do subotnje utakmice sa Belgijancima popularno zvani ”zmajevi” imat će dvije video analize trenutno jedne od najboljih reprezentacija svijeta kroz koje će pokušati pronaći dobitnu kombinaciju. Iako u taboru BiH, ovaj put, apsolutno ne žele nimalo otkriti karte o sastavu i formaciju u kojem će igrati, gotovo je izvjesno, da se od prvog minuta na terenu neće naći dva klasična napadača. Ukoliko i počnu utakmicu jedan će biti ”žrtveno janje” taktike, odnosno imat će dodatne defanzivne zadatke, javlja Anadolu Agency (AA).



Isto tako, za očekivati je da neće biti većih odstupanja od dosadašnje formacije jer Baždarević i nema pretjeranih mogućnosti, obzirom na igrački kadar kojem će nedostajati, prije svih Miralem Pjanić, kao i Ermin Bičakčić, Sanjin Prcić, pa i Jozo Šimunović. Stoper Celtica trebao je debitovati protiv Belgije i naći se u timu od prvog minuta, ali na pripreme reprezentacije nije došao radi povrede.



Dakle, BiH bi trebala nastupiti u formaciji 4-4-1-1, sa dva zadnja vezna. Jedina promjena u odnosu na utakmice sa Kiprom (2:3) i Gibraltarom (4:0) trebao bi biti povućeni napadač, koji će pomagati veznom redu u defanzivnim zadacima.



Osim današnja dva treninga, fudbaleri BiH do utakmice odluke imat će još dva, sutra na stadionu ”Grbavica” i u petak u trening kampu FK Sarajevo.



Utakmica devetog kola grupe ”H” između BiH i Belgije igrat će se u subotu, 7. oktobra, na stadionu ”Grbavica” od 18 sati. BiH će tri dana potom biti gost Estonije u Talinu i da bi izborila plasman u novembarsko doigravanje za SP morat će pobijediti u oba susreta.



Poslije osam odigranih kola u grupi ”H” prva i nedostižna za rivale je Belgija sa 22 boda. Slijede BiH 14, Grčka 13, Kipar 10, Estonija osam i Gibraltar bez bodova.



Grčka, rival BiH u borbi za baraž u devetom kolu 7. oktobra bit će gost Kipra, a tri dana nakon duela u Nikoziji dočekat će autsajdera, tim Gibraltara.





