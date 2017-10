Mlada (U-21) reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za meč s Portugalom koji će biti odigran za sedam dana u okviru kvalifikacija za evropsko prvenstvo.

Vinko Marinović / 24sata.info

Reprezentativci BiH okupili su se sinoć u Trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici i već su odradili jedan trening, saopćeno je iz Nogometnog saveza BiH.



Selektor Vinko Marinović ističe da selekciji BiH zbog povreda nedostaje širina u timu.



- Imamo dosta povrijeđenih igrača i nedostaje nam širina u timu. Povrijedio se Mihojević, a od ranije smo znali da nećemo moći da računamo na Hadžiahmetovića i Redžića. Suspendovan je i Memija i to nam otežava stvari - rekao je Marinović.



Selektor ističe da je Portugal uz Španiju vjerovatno najbolja U-21 selekcija u Evropi.



- To je ekipa sastavljena od igrača koji su standardni u jakim klubovima. Pred nama je velika utakmica i sigurno nam neće nedostajati motiva. Protiv ovakvih ekipa se jednostavno mora pružiti maksimum ako želimo da dođemo do pozitivnog rezultata - objasnio je.



Reprezentativac BiH Eldar Čivić smatra da naša reprezentacija može da se nadigrava sa svakim protivnikom.



- Portugal je jak, ali nisu nepobjedivi. Mi možemo svima da se suprotstavimo i zašto ne bismo napravili uspjeh. Sigurno je da ćemo dati sve od sebe da dođemo do povoljnog rezultata. Moramo jače ući u meč nego što smo to uradili protiv Rumunije prije mjesec dana - rekao je mladi nogometaš.



Prvi poziv u ovu selekciju dobio je Zinedin Mustedanagić koji ističe da je atmosfera u selekciji BiH odlična, te da su igrači već na prvom treningu krenuli s kvalitetnim radom da bi bili spremni za utakmicu i ostvarili što bolji rezultat.



- Portugal je jedna od najboljih ekipa u ovoj generaciji, ali mislim da ako mi budemo spremni možemo odgovoriti na pravi način - zaključio je Mustedanagić.



Utakmica BiH - Portugal će biti odigrana 10. oktobra u trening centru Nogometnog saveza BiH u Zenici.



(FENA)