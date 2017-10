Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas je boravila na Trebeviću gdje se opuštala oči odlučujućih utakmica protiv Belgije i Estonije u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine.

Foto: Anadolija

Bh. selekcija jučer je počela pripreme za posljednje dvije utakmice u kvalifikacijama a na prvi trening stigli su svi igrači na koje selektor Mehmed Baždarević može da računa.



Danas su u sklopu rekreacije igrači i stručni štab prošetali Trebevićem te se družili s posjetiocima zabavnog parka "Sunnyland".



Nakon druženja i šetnje, pomoćni trener reprezentacije BiH Igor Janković kazao je novinarima da su s igračima jučer obavljeni interni razgovori, a danas je sa čelnim ljudima saveza upriličen sastanak.



- Sada ćemo iskoristiti dan za opuštanje i odmor. Sutra nastavljamo s klasičnim ciklusom za utakmicu. Igrači su svjesni u kakvoj su situaciji i šta donosi ova utakmica i ona u Estoniji. Znamo koliko bodova je u igri, dat ćemo svoj maksimum, kako na treninzima tako i na utakmici, kako bismo opravdali očekivanja navijača i javnosti u BiH - dodao je Janković.



Ističe da vjeruje u pozitivan ishod iz narednih dviju utakmica.



- Jučer je jedna grupa igrača malo intenzivnije radila, druga imala klasični oporavak, tako da svi spremni dočekuju utakmicu - poručio je Janković.



Reprezentativac BiH koji nastupa za Gent Danijel Miličević, smatra da je Belgija favorit ali da on i njegovi saigrači moraju vjerovati u uspješan ishod.



- Nisam pratio medije u Belgiji posljednjih dana. Veoma su kvalitetni i gledaju na našu utakmicu kroz FIFA ranking što je mnogo bitno za njih. Moramo se dobro pripremiti, taktički, fizički i psihički. Moramo da vjerujemo, imamo mnogo kvaliteta i možemo ih savladati. Mislim da će na Grbavici biti sjajna atmosfera. Imaju na raspolaganju 50 igrača koji su mnogo kvalitetni, neće doći ovdje da igraju sa 'smanjenim gasom' - jasan je Miličević.



Mladi napadač Kenan Kodro očekuje tešku utakmicu, dodavši da je najvažnije da se selekcija BiH fokusira na svoj rad.



- Svi znamo koliko je Belgija jaka. Tu su dvije utakmice koje možemo da dobijemo, pripremamo se za to a optimist sam. Svjetsko prvenstvo se ne igra svaki dan i to je veliki motiv da se 'gine' na terenu - zaključio je Kodro.



Reprezentacija BiH će igrati protiv Belgije 7. oktobra na Grbavici, dok je meč protiv Estonije na rasporedu tri dana poslije u Talinu.



Baždarevićevim izabranicima potrebne su obje pobjede da zadrži drugo mjesto i izbore plasman u baraž.



(FENA)