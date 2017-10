Nekadašnji pomoćnik Mehmeda Baždarevića Stephane Gilli, iako više nije član stručnog štaba naše reprezentacije, i dalje je svim srcem uz Zmajeve.

Arhiv / 24sata.info

Na početku razgovora za službenu stranicu NSBiH istakao je kako je Belgija favorit u subotnjem meču.



"Belgija je bila favorit u grupi i taj status je potvrdila kroz kvalifikacije. Od kada su promijenili trenera mislim da je tim bolje izbalansiran, posebno u odbrani. Oni su se već kvalifikovali što je i logično s obzirom na talente skoncentrisane u timu", rekao je Gilli, te potom dodao:



"Mi smo više nego sposobni da pobijedimo u ovom meču, čak i ako Belgija važi za favorita. Za to je potrebno imati 23 igrača, stručni štab i navijače, sve zajedno sa istom idejom: a to je forsiranje do krajnjih granica, svih 90 minuta, pa i više, bodreći jedni druge i sa izrazitom željom da se pomogne onima koji imaju problem. Ako su prisutni svi ovi elementi, ja sam siguran da taktika, tehnika i individualni igrački kvaliteti će uraditi ostalo", dodao je Gilli.



Iako više nema funkciju u stručnom štabu Zmajeva, Gilli je i dalje uz ekipu.



"Svim srcem želim pobjedu jer mislim da igrači, stručni štab i navijači to zaslužuju. Ja ću biti na tribinama jer želim dati podršku mom timu, biti uz njih na ovaj način. Siguran sam da imamo kvalitet neophodan da dobijemo ovaj meč sve dok igramo srcem i dajemo sve od sebe. Ja sam uz vas i bodrit ću vas sa tribina!", poručio je Gilli našim reprezentativcima.



(Klix.ba)