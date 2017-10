Nastavlja se kriza njemačkog nogometnog prvaka Bayerna. Bavarci su u susretu 7. kola Bundeslige odigrali 2-2 protiv berlinske Herthe produživši niz bez pobjede na tri susreta.

Nakon domaćeg remija protiv Wolfsburga (2-2) i poraza u Ligi prvaka od PSG-a (0-3), Bayern je u Berlinu odigrao 2-2 protiv Herthe.



Baš kao i u susretu protiv Wolfsburga, Bayern je vodio 2-0, a potom sve prosuo primivši dva gola. Dodatan problem Bavarcima predstavlja ozljeda Francka Riberyja koji je ozlijedio koljeno i strahuje se od duže pauze.



Bayern, kojeg nakon smjene Carla Ancelottija privremeno vodi Willy Sagnol, poveo je u 10. minuti golom Matsa Hummelsa. Na 2-0 je povisio Robert Lewandowski u 49. minuti, no samo dvije minute kasnije smanjio je Ondrej Duda u 51. minuti. Hertha se u potpunosti vratila u susret u 56. minuti kada je Salomon Kalou zabio za 2-2. Usprkos velikoj nadmoći Bayern do kraja susreta nije uspio zabiti i treći gol.



Doprvak RB Leipzig je na gostovanju pobijedio Koln 2-1 skočivši na četvrto mjesto na ljestvici, dok je Koln ostao prikovan za dno.



Pobjedu gostima donijeli su Lukas Klostermann (30) i Yussuf Poulsen (80), a gol za Koln zabio je Yuya Osako (82).



U prvom nedjeljnom susretu Freiburg je pobijedio Hoffenheim 3-2 ostvarivši prvu pobjedu ove sezone, dok je Hoffenheim upisao prvi poraz.



Gosti su poveli u 14. minuti golom Robina Hacka, no samo minutu kasnije izjednačio je Florian Niederlechner, a u 18. minuti Freiburg je okrenuo rezultat golom Caglara Soeyuencuea. U 87. minuti je Pascal Stenzel povisio na 3-1, a tračak nade gostima donio je Julian Schuster postigaši u 90. minuti pogodak u vlastitu mrežu. Ipak, u preostale četiri minute Hoffenheim nije uspio izjednačiti.



Ovom pobjedom Freiburg je pobjegao iz zone ispadanja i skočio je na 15. mjesto sa sedam bodova.



U vodstvu je Borussia Dortmund sa 19 bodova, dok Bayern i Hoffenheim imaju po 14 bodova.



REZULTATI:



Koln - RB Leipzig 1-2 (Osako 82 / Klostermann 30, Poulsen 80)

Hertha Berlin - Bayern 2-2 (Duda 51, Kalou 56 / Hummels 10, Lewandowski 49)

Freiburg - Hoffenheim 3-2 (Niederlechner 15, Soeyuencue 18, Stenzel 87 / Hack 14, Schuster 90+1-ag)



U subotu:

Hamburg SV - Werder 0-0

Borussia Mo. - Hanover 96 2-1 (Ginter 67, Hazard 90+4-11m / Harnik 71)

Eintracht Fr. - Stuttgart 2-1 (REBIĆ 42, Haller 90+3 / Terodde 61)

Augsburg - Borussia Dor. 1-2 (Caiuby 10 / Jarmolenko 4, Kagawa 23)

Wolfsburg - Mainz 1-1 (Guilavogui 55 / Muto 74)



U petak:

Schalke - Bayer Leverkusen 1-1 (Goretzka 34 / Bailey 61)



LJESTVICA:



1. Borussia Dortmund 7 6 1 0 21 2 19

2. Bayern Munich 7 4 2 1 16 7 14

3. Hoffenheim 7 4 2 1 13 8 14

4. RB Leipzig 7 4 1 2 12 8 13

5. Hanover 96 7 3 3 1 7 4 12

6. Augsburg 7 3 2 2 9 6 11

7. Borussia Moen. 7 3 2 2 10 12 11

8. Eintracht Frankfurt 7 3 1 3 6 6 10

9. Schalke 04 7 3 1 3 8 9 10

10. Hertha Berlin 7 2 3 2 8 8 9

11. Bayer Leverkusen 7 2 2 3 13 11 8

12. Wolfsburg 7 1 4 2 6 9 7

13. Mainz 7 2 1 4 7 11 7

14. Stuttgart 7 2 1 4 4 9 7

15. Freiburg 7 1 4 2 5 11 7

16. Hamburg SV 7 2 1 4 4 11 7

17. Werder Bremen 7 0 4 3 3 7 4

18. Koln 7 0 1 6 2 15 1

