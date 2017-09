Mehmed Baždarević nalazi se pred velikim dilemama. Povreda Miralema Pjanića selektora nogometne reprezentacije BiH izbacila je iz kolosjeka, mnogi planovi i već pripremljene akcije za meč s Belgijom praktično su pali u vodu.

Mehmed Baždarević / 24sata.info

No, vremena za kukanje nema, svjestan je toga i Baždarević. Stoga se i bacio na posao, odnosno traženje alternative za povrijeđenog asa torinskog Juventusa.



“Vjerovatno ću zvati Harisa Medunjanina. Imam sastanak sa ostalim članovima stručnog štaba, na kojem bi trebali potvrditi tu odluku, ukoliko ne bude nekih drugih prijedloga. Vjerujem da je Haris taj igrač koji nam može pomoći i da će imati dovoljno vremena da doputuje iz SAD i bude spreman za utakmicu. Naravno, u ovom trenutku ne znam da li će on i početi utakmicu, to ćemo još vidjeti”, ističe Baždarević u izjavi za SCsport.ba.



Izostanak Pjanića prvog stručnjaka našeg nacionalnog tima primorao je da revidira neke ideje o eventualnoj strategiji protiv Belgijanaca.



“Veliki je to gubitak, ali šta da se radi. Idemo dalje. Prvobitno zamišljena koncepcija naše igre sada će doživjeti određene izmjene, ali vjerujem da ćemo naći pravo rješenje. Naravno, i dalje sam uvjeren da možemo dobiti ovu utakmicu. Tu je srce, tu je velika želja, drago mi je i da se stvara zaista pozitivna atmosfera pred utakmicu na Grbavici. Siguran sam da ćemo, uz pravi pristup i podršku s tribina, osvojiti velika tri boda”, zaključuje Mehmed Baždarević.





(SCsport)