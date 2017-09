Jose Mourinho, menadžer Manchester Uniteda, izjavio je da za prvog klupskog napadača Romelua Lukakua neće biti odmora sve dok se na teren ne vrati iskusni Zlatan Ibrahimović.

Jose Mourinho / 24sata.info

Lukaku je sjajno otvorio debitantsku sezonu u dresu “crvenih đavola“. Postigao je deset golova u devet utakmica u svim takmičenjima i fenomenalno predvodi napad Uniteda. Međutim, već mnogi u Engleskoj postavljaju pitanje do kada će belgijski reprezentativac moći izdržati jak ritam i do kada će biti u sjajnoj formi.



Očekuje se da će Ibrahimović, nakon teške povrede, biti potpuno spreman tek u januaru, a do tada Mourinho kaže da ne može rotirati napadače. Stoga je najavio da će Lukaku početi i današnju premierligašku utakmicu protiv “fenjeraša“ Crystal Palacea.



“Dok smo bez Ibrahimovića ne mogu rotirati napadače, pogotovo što Marcus Rashford igra i na drugim pozicijama u timu. Dakle, sve do trenutka kada ćemo imati i Ibrahimovića, ne možemo da razmišljamo o tome da damo odmor našoj 'devetki', kao što to radimo na drugim pozicijama“, rekao je Mourinho.



Za sada Lukaku ne pokazuje nikakve znakove umora ili pada u formi, iako se, osim napora u Unitedu, troši i u dresu reprezentacije Belgije u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.



“Ne želim da govorim o njegovom napretku. Kada bih to uradio ispalo bi da smo uradili nešto posebno u ova tri mjeseca u odnosu na prethodni dio njegove karijere. Mislim da to nije pošteno, radi se samo o globalnoj evoluciji. Mislim da je Lukaku svaku priliku u svojoj karijeri iskoristio i zgrabio s obje ruke“, zaključio je portugalski trener.



United nakon šest kola u Premier ligi dijeli vrh tabele sa gradskim rivalom Cityjem sa po 16 bodova. Utakmicu sedmog kola protiv Crystal Palacea igraće danas na Old Traffordu sa početkom u 16 sati.





(AA)